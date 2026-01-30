Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Ao Minuto

Há 3h e 13min
Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Ontem às 20:41
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Ontem às 20:14
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Ontem às 18:49
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Ontem às 16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

Ontem às 16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

Ontem às 16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Ontem às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Ontem às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Ontem às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Ontem às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Ontem às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Ontem às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

30 jan, 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

30 jan, 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

30 jan, 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

30 jan, 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

30 jan, 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Acompanhe ao minuto
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais» - TVI

Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Marcelo Palma esteve no Dois às 10 e falou pela primeira vez sobre o afastamento de Afonso Leitão, com quem criou uma forte ligação no Secret Story 8.

Relacionados

Marcelo Palma marcou presença no Dois às 10, numa conversa marcada pela emoção, sobretudo pelo luto que atravessa após a morte de Maycon Douglas. Já perto do final da entrevista, o tema da amizade com Afonso Leitão acabou por surgir, com Cláudio Ramos a questionar diretamente se os dois mantêm contacto. A resposta foi curta e direta. «Nunca mais», admitiu Marcelo, confirmando que houve um afastamento desde a saída do Secret Story 8. Ainda assim, fez questão de sublinhar que não existe qualquer ressentimento da sua parte. «Eu não desejo mal nenhum ao Afonso. Se me bater amanhã à porta, a porta vai-se abrir», garantiu.

O ex-concorrente explicou que, apesar da distância, continua a existir respeito e carinho. «Tivemos uma separação», afirmou, acrescentando que o mais importante é desejar coisas boas a quem fez parte da sua vida. «O que eu lhe desejo é que ele esteja bem», reforçou.

Marcelo revelou ainda um gesto que o marcou de forma especial num dos momentos mais difíceis que viveu recentemente. A mãe de Afonso fez questão de lhe enviar uma mensagem após a morte de Maycon, algo que não esquece. «Foi uma mensagem muito bonita», contou, explicando que a sua família sempre teve uma boa relação com Afonso.

Recordando a última vez que estiveram juntos, já depois do Big Brother Verão, Marcelo contou que deixou uma mensagem clara ao antigo amigo, baseada no respeito pelas escolhas de cada um. «Disse-lhe que eu não escolho a namorada dele, nem ele escolhe a minha. Cabe-me respeitar as decisões e continuar do lado dele», explicou, deixando claro que a amizade terminou sem conflitos públicos ou acusações.

Apesar do afastamento, Marcelo Palma mostra-se sereno e sem rancores, mantendo a porta aberta para um eventual reencontro no futuro.

Veja o momento aqui:

Veja também:

Continue a ler

Relacionados

Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Bernardina Brito conta detalhes inéditos sobre a separação de Pedro Almeida: «Já não dividíamos cama»

EM DESTAQUE

01:37

Noélia indignada com pedido dos recrutas: «Nunca na vida! Nem que me rapassem a cabeça»

1ª Companhia
30 jan, 21:13
02:58

Com a sensibilidade em altas, Noélia faz promessa: «Se ficar cá, peço um teste de gravidez»

1ª Companhia
30 jan, 19:48
05:00

Sara Santos quer «castigar» Instrutores: «Fazer deles prisioneiros, apertá-los...»

1ª Companhia
30 jan, 19:43
03:36

Instrutor Marques desiludido com recrutas: «Parecem bailarinas!»

1ª Companhia
30 jan, 19:35
05:13

Por uns, pagam todos! Recrutas são castigados depois de se atrasarem para o treino matinal

1ª Companhia
30 jan, 19:30
03:15

Hilariante! Preocupada com a enfermeira, Sara Santos faz diagnóstico médico

1ª Companhia
30 jan, 19:21