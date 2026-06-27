É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

Alexandra Ferreira marcou presença este sábado no programa Em Família, da TVI, onde acabou por analisar a mais recente edição do Secret Story – Desafio Final e a vitória de Pedro Jorge.

A ex-concorrente começou por admitir que acompanhar o formato mais recente a deixou algo desgastada, referindo que esta edição lhe causou algum desconforto devido ao ritmo intenso do programa: «este último reality deixou-me com dores de cabeça, devido ao calor e ao stress». Ainda assim, confessou que não consegue deixar de acompanhar o formato e explicou que se revê em muitos dos comportamentos dos atuais concorrentes: «Na altura eu também era assim (intensa) e também tinha que me aturar».

Questionada sobre se tinha algum favorito nesta edição , Alexandra não hesitou em destacar Pedro Jorge: «Eu gosto muito do Pedro Jorge», afirmou.

No entanto, a ex-concorrente admitiu ter uma opinião dividida sobre a vitória, considerando que poderia ter sido uma oportunidade para outro concorrente se destacar, tendo em conta que Pedro Jorge já tinha vencido anteriormente o Secret Story 9. Ainda assim, reconheceu o mérito do resultado final: «Com o leque que estava, foi um justo vencedor», acrescentando que João Ricardo também seria uma boa escolha para ocupar esse lugar .

Apesar das reservas, Alexandra Ferreira deixou vários elogios ao vencedor, sublinhando que Pedro Jorge reúne todas as características de um concorrente ideal de reality show: «Eu acho que o Pedro Jorge tem o perfil perfeito de um concorrente de reality show. Aliás, na primeira semana que eu o vi no primeiro reality em que ele participou disse logo: isto é um jogador de reality show.»

A ex-concorrente reforçou ainda a sua opinião, destacando o perfil do jogador: «É carismático, humilde, sincero, com essência, divertido e muito honesto».

Por fim, Alexandra deixou também uma reflexão sobre a postura de Pedro Jorge caso estivesse no seu lugar, afirmando que dificilmente reagiria da mesma forma: considerou que, depois de vencer um primeiro reality show, seria natural que muitos concorrentes acabassem por ficar mais confiantes ou até mais arrogantes.