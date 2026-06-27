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É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge - TVI

É da "velha guarda" dos realities e continua uma fã inata do Secret Story. Veja o que esta ex-concorrente tem a dizer sobre a vitória de Pedro Jorge

  • Secret Story
  • 27 jun, 18:50

Alexandra Ferreira, ex-concorrente do Secret Story 3, voltou a comentar o universo dos reality shows e não escondeu a sua opinião sobre a vitória de Pedro Jorge.

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Alexandra Ferreira marcou presença este sábado no programa Em Família, da TVI, onde acabou por analisar a mais recente edição do Secret Story – Desafio Final e a vitória de Pedro Jorge.

A ex-concorrente começou por admitir que acompanhar o formato mais recente a deixou algo desgastada, referindo que esta edição lhe causou algum desconforto devido ao ritmo intenso do programa: «este último reality deixou-me com dores de cabeça, devido ao calor e ao stress». Ainda assim, confessou que não consegue deixar de acompanhar o formato e explicou que se revê em muitos dos comportamentos dos atuais concorrentes: «Na altura eu também era assim (intensa) e também tinha que me aturar».

Questionada sobre se tinha algum favorito nesta edição, Alexandra não hesitou em destacar Pedro Jorge: «Eu gosto muito do Pedro Jorge», afirmou.

No entanto, a ex-concorrente admitiu ter uma opinião dividida sobre a vitória, considerando que poderia ter sido uma oportunidade para outro concorrente se destacar, tendo em conta que Pedro Jorge já tinha vencido anteriormente o Secret Story 9. Ainda assim, reconheceu o mérito do resultado final: «Com o leque que estava, foi um justo vencedor», acrescentando que João Ricardo também seria uma boa escolha para ocupar esse lugar.

Apesar das reservas, Alexandra Ferreira deixou vários elogios ao vencedor, sublinhando que Pedro Jorge reúne todas as características de um concorrente ideal de reality show: «Eu acho que o Pedro Jorge tem o perfil perfeito de um concorrente de reality show. Aliás, na primeira semana que eu o vi no primeiro reality em que ele participou disse logo: isto é um jogador de reality show.»

A ex-concorrente reforçou ainda a sua opinião, destacando o perfil do jogador: «É carismático, humilde, sincero, com essência, divertido e muito honesto».

Por fim, Alexandra deixou também uma reflexão sobre a postura de Pedro Jorge caso estivesse no seu lugar, afirmando que dificilmente reagiria da mesma forma: considerou que, depois de vencer um primeiro reality show, seria natural que muitos concorrentes acabassem por ficar mais confiantes ou até mais arrogantes.

Veja o vídeo.

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