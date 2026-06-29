Ana Baptista arrasa em escapadinha com biquíni viral. E sabemos onde pode comprá-lo

Ao Minuto

Ontem às 17:10
Pedro Bianchi Prata mostra lado mais íntimo da família e há um momento que está a derreter os fãs

Pedro Bianchi Prata mostra lado mais íntimo da família e há um momento que está a derreter os fãs

Ontem às 16:26
Lágrimas sem fim: Pedro Jorge faz revelação emocionante após vencer o "Desafio Final" e envolve a filha

Lágrimas sem fim: Pedro Jorge faz revelação emocionante após vencer o "Desafio Final" e envolve a filha

Ontem às 12:19
Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa
31:50

Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa

Ontem às 12:01
Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"
03:35

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Ontem às 11:57
Cá fora, Pedro Jorge deparou-se com algo que não esperava. Saiba o que Marisa fez
01:54

Cá fora, Pedro Jorge deparou-se com algo que não esperava. Saiba o que Marisa fez

Ontem às 11:56
Pedro Jorge defende-se de acusações: “Em momento algum usei o Leandro para atacar o João Ricardo”
04:05

Pedro Jorge defende-se de acusações: “Em momento algum usei o Leandro para atacar o João Ricardo”

Ontem às 11:53
Pedro Jorge revela afastamento de ex-concorrente do “Desafio Final”: “Foi muito influenciada”
02:30

Pedro Jorge revela afastamento de ex-concorrente do “Desafio Final”: “Foi muito influenciada”

Ontem às 11:40
Pedro Jorge reage ao 2.º lugar de João Ricardo no “Secret Story – Desafio Final”
01:29

Pedro Jorge reage ao 2.º lugar de João Ricardo no “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 11:36
Pedro Jorge sobre Leandro: “Daquilo que eu conheço, não gosto”
07:24

Pedro Jorge sobre Leandro: “Daquilo que eu conheço, não gosto”

Ontem às 11:35
Pedro Jorge responde às acusações de ter um "ego inflamado": “Em momento algum me fui gabar”
07:24

Pedro Jorge responde às acusações de ter um "ego inflamado": “Em momento algum me fui gabar”

Ontem às 11:35
Cláudio Ramos questiona Pedro Jorge: “Deu-te gozo perceber que, mais uma vez, o Leandro e a Marisa Susana ficam atrás de ti?”
07:24

Cláudio Ramos questiona Pedro Jorge: “Deu-te gozo perceber que, mais uma vez, o Leandro e a Marisa Susana ficam atrás de ti?”

Ontem às 11:34
Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”
07:24

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

29 jun, 18:36
Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

29 jun, 16:44
De amigos a rivais? João Ricardo sobre palavras de Marcia Soares: «Chamar-me cobarde...»

De amigos a rivais? João Ricardo sobre palavras de Marcia Soares: «Chamar-me cobarde...»

29 jun, 16:27
João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

João Ricardo não quis acreditar no que soube após sair do Secret Story: «Pessoas que trabalham comigo…»

29 jun, 11:56
João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”
03:18

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

29 jun, 11:52
João Ricardo abre o coração sobre o que sente por Sara
07:47

João Ricardo abre o coração sobre o que sente por Sara

29 jun, 11:42
João Ricardo critica Pedro Jorge: “Alguém que diz que a Ana Duarte tem sucesso por causa dele não é humilde”
01:32

João Ricardo critica Pedro Jorge: “Alguém que diz que a Ana Duarte tem sucesso por causa dele não é humilde”

Acompanhe ao minuto
Ana Baptista arrasa em escapadinha com biquíni viral. E sabemos onde pode comprá-lo - TVI

Ana Baptista arrasa em escapadinha com biquíni viral. E sabemos onde pode comprá-lo

  • Big Brother
  • 29 jun, 17:50

Ana Baptista está a desfrutar de umas férias de sonho em Marbella, mas foi o biquíni que escolheu que acabou por roubar todas as atenções.

Relacionados

Ana Baptista está a aproveitar uns dias de descanso em Marbella, mas nem as paisagens paradisíacas conseguiram roubar protagonismo ao look que está a conquistar as redes sociais.

De férias na famosa estância balnear espanhola, a ex-concorrente do Secret Story  partilhou vários registos junto ao mar e à piscina, deixando os seguidores rendidos à sua elegância e boa forma.

O grande destaque vai para o biquíni escolhido por Ana Baptista: um modelo da Calzedonia que combina tons de amarelo-claro e castanho, uma das tendências da estação e que rapidamente se tornou viral entre as apaixonadas por moda de praia.

As fotografias não passaram despercebidas e multiplicaram-se os elogios na caixa de comentários. "Linda", "Maravilhosa" e "Que mulher!" são apenas algumas das mensagens deixadas pelos fãs, que encheram a publicação de reações positivas.

Com um visual descontraído, mas cheio de estilo, Ana Baptista volta a provar que sabe acompanhar as tendências e que, sempre que partilha novos registos, consegue "parar" a Internet. O biquíni da Calzedonia promete, assim, tornar-se um dos modelos mais desejados deste verão.

Veja a publicação

 

Continue a ler

Relacionados

Profissão de Ana Batista é tudo menos aquilo que se pensava. Descubra o outro lado da vida da concorrente do Secret Story

Ana interessada em Afonso? Catarina Miranda já reagiu e expõe ultimato que fez ao namorado antes de entrar no Desafio Final 

Catarina Miranda diz o que pensa sobre as ‘festinhas’ de Ana na perna de Afonso

Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Mais Vistos

Esta concorrente do Big Brother Verão destacou-se pela boa disposição. O que não sabe é que é "unha com carne" de uma famosa

Big Brother
Ontem às 13:59
1

Francisco Monteiro já apresentou a pessoa especial às caras TVI e o feedback surpreendeu: «É muito bonita»

Big Brother
27 jun, 18:17
2

Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Big Brother
29 jun, 18:36
3

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

26 jun, 14:25
4

Traumas, luto, recomeços e superação. Fique a conhecer as histórias mais duras dos concorrentes do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 19:34
5

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Big Brother
26 jun, 15:09
6

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Big Brother
17 jun, 12:04
7

Seis anos depois do Big Brother - A Revolução, estes ex-concorrentes voltam a encontrar-se

Big Brother
29 jun, 19:37
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:21

Esta concorrente foi a Fátima e faz uma promessa. Está na hora de a cumprir: Veja o primeiro mergulho desta edição

Big Brother
29 jun, 00:51
07:25

Sem grandes hesitações, estas são as primeiras nomeações na Casa

Big Brother
29 jun, 00:47
02:38

A escolha que azedou o clima: Este foi o primeiro bate-boca desta edição do Big Brother Verão

Big Brother
28 jun, 23:41

Big Brother Verão 2026: Descubra quem entrou na nova edição

Big Brother
28 jun, 21:37
01:38

Entre Engenharia Civil e romances falhados, fique a conhecer o Pedro

Big Brother
28 jun, 23:28
02:23

Ana Luísa diz viver num Big Brother há 30 anos e a história deixa todos a chorar a rir

Big Brother
28 jun, 23:13
01:27

Do Brasil à casa da Malveira. Diego é tarólogo e muito mais. Fique a conhecer este concorrente

Big Brother
28 jun, 23:03