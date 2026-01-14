Ao Minuto

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado - TVI

Mais atraente do que nunca! Ana Batista mostra novo visual e recebe pedido de casamento inesperado

Ana Batista decidiu mudar de visual e os fãs ficaram encantados com a sua beleza. Houve até quem fizesse propostas inusitadas.

Ana Batista decidiu começar 2026 com um novo visual. Depois de ter terminado o ano passado em grande com a sua participação no Secret Story 9, a ex-concorrente tem agora um look renovado e está mais loira do que nunca.

No Instagram, a jovem de Rans mostrou o resultado. No vídeo partilhado, Ana surge mais loira, com o cabelo super ondulado. «Mais loirinha ✨ Gostaram? 🫶🏻», escreveu na legenda daquela publicação.

Pode ver tudo aqui:

O novo visual mereceu à ex-Secret Story rasgados elogios. «Amei 😍», «Linda demais! 🤍», «Estás maravilhosamente linda 😍», «Lindíssima 🔥», «Linda como uma princesa ❤️», «Deslumbrante 😍», «Que milagre 😉»,  são alguns dos comentários que se podem ler.

Houve ainda um comentário que não passou despercebido. Ana recebeu uma proposta inusitada de um fã. «Temos de marcar o nosso casamento ❤️», escreveu. Mas não foi o único! Dentro da casa, a jovem chegou a dizer que nunca teve um namorado e, depois de mostrar este novo visual, houve quem questionasse como era possível. «Como é que nunca nenhum homem olhou para ti?», «Nunca teve namorado? Não sei como!», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos de Ana que preparámos para si

A viver um romance com Francisco Monteiro? Ana Batista esclarece o rumor do momento

