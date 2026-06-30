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Traumas, luto, recomeços e superação. Fique a conhecer as histórias mais duras dos concorrentes do Big Brother Verão - TVI

Traumas, luto, recomeços e superação. Fique a conhecer as histórias mais duras dos concorrentes do Big Brother Verão

  • Big Brother
  • Ontem às 19:34

A casa do Big Brother Verão viveu um dos momentos mais emotivos desta edição, com os concorrentes a abrirem o coração e a partilharem histórias de dor, perda e superação que deixaram todos em lágrimas.

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A tarde na casa da Malveira foi marcada por emoções fortes e muitas lágrimas. Os concorrentes abriram o coração e falaram dos momentos mais duros das suas vidas, muitos deles passados em dias de verão.

Por entre as histórias mais marcantes temos a da Raquel, que viveu um relacionamento abusivo, no qual o namorado tinha traços de psicopatia, e só o amor da mãe e da avó a fez libertar-se dessa relação: «Tinha ataques psicóticos (…) tentou esfaquear alguém à minha frente». Também João Ventura atravessou verões difíceis, marcados pela morte da mãe, do qual foi cuidador, e da prematura morte do irmão, que soube da tragédia enquanto estava a disfrutar de um concerto com os amigos: «Um dos meus irmãos liga-me a dizer que o outro morreu».

Ana Luísa falou abertamente sobre a gestação do filho, João Gomes, que foi diagnosticado com um problema de saúde ainda na barriga da mãe, e toda a história que adveio disso, desde a incerteza em cuidar ou desistir: «Não queria deitá-lo fora». Miguel foi outro dos concorrentes que mais emocionou o país com a sua história de superação: que devido a um problema grave de saúde, referiu: «Deram-me horas de vida».

Pedro deixou todos em choque ao abordar um tema sensível, a morte da sua mãe, quando ainda era criança, para um cancro do pulmão. O concorrente não esconde a mágoa por nunca ter crescido com a família junta.

Por entre inúmeras outras histórias pesadas, o final desta dinâmica ficou marcado por um abraço coletivo e uma "mão cheia" de palavras de amor.

Veja o vídeo.

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