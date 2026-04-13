Ana ainda não sabe, mas atingiu um marco importante fora do Secret Story 10: e está prestes a "conquistar" outro

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Ana tem sido uma das concorrentes mais faladas do Secret Story 10 e, fora da casa mais vigiada do País, a nortenha conquistou um marco muito importante.

A novidade foi dada através da conta de Instagram da própria: Ana ultrapassou os 10 mil seguidores naquela rede social e, neste momento, aproxima-se a passos largos dos 20 mil!

«Ainda estou a tentar processar tudo isto. Nunca imaginei que esta jornada chegasse tão longe, e tudo graças a vocês. Cada mensagem, cada like, cada partilha… tudo conta e faz toda a diferença», começou por escrever a responsável pela gestão das redes sociais de Ana.

«Quero agradecer do fundo do coração por estarem desse lado, por acompanharem, apoiarem e fazerem parte desta caminhada comigo. ✨ Prometo continuar a dar o meu melhor!», pode ler-se ainda.