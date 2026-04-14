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Ana arrasa jogo de Eva e questiona vitória: «Diz-me qual é o argumento para ela levar o caneco» - TVI

Ana arrasa jogo de Eva e questiona vitória: «Diz-me qual é o argumento para ela levar o caneco»

  • Secret Story
  • Há 18 min

Discussão acesa tomou conta da casa quando Ana se insurgiu contra Diogo, após este considerar Eva uma possível vencedora justa. Entre acusações e gritos, a concorrente mostrou-se inconformada e pôs em causa o mérito da rival.

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A noite de ontem foi marcada por um clima de grande tensão na casa mais vigiada do país. Diogo admitiu que Eva é, para si, uma justa vencedora, mas Ana não concordou e não calou a revolta.

Tudo começou com Ana a argumentar contra Diogo sobre o seguinte: «Como ela passou pelo que passou, agora leva o caneco», referiu, passada. «O que é que eu estou aqui a fazer?», continuou. Diogo perguntou à colega: «Quem é que disse que a Eva ia levar o caneco?», e Ana continuou a gritar, totalmente fora de si. 

«Disseste que era bem merecido! Como? Como? Eu sou uma palhaça?», questionou, visivelmente irritada. Ana volta a dirigir-se a Diogo e pergunta ao colega: «Qual é o teu argumento para ela levar o caneco? Que jogo é que ela teve? Aguentar-se quando tu te portaste mal?». Diogo respondeu prontamente: «Não, ela também jogou». Ana termina por reforçar a ideia de que Eva não tem jogo e que apenas se limita a reagir a uma consequência, tal como todos eles fazem.

Veja o vídeo.

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