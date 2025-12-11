O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

Ao Minuto

Há 1h e 44min
Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um
05:12

Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um

Há 1h e 46min
Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas
05:33

Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas

Há 1h e 48min
Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar
08:46

Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar

Há 2h e 3min
Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Há 2h e 18min
Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição
02:18

Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição

Há 2h e 23min
O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?
05:27

O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?

Há 2h e 28min
Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»
07:14

Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»

Há 2h e 35min
Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?
02:33

Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?

Há 2h e 38min
Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa
00:17

Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa

Há 3h e 53min
Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»
02:48

Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»

Ontem às 20:31
Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»
05:49

Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»

Ontem às 19:59
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»
04:27

Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»

Ontem às 19:53
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana
03:45

Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana

Ontem às 19:46
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana
03:44

«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

Ontem às 19:33
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»
04:25

Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»

Ontem às 19:22
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber
03:00

Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber

Ontem às 19:14
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Ontem às 19:04
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»
03:09

Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa - TVI

O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa

  • Secret Story
  • 11 dez, 15:47

Pedro não deixa nada por dizer depois de saber que Ana esteve a chorar nos braços de Marisa e a falar mal dele.

Depois do Especial do Secret Story 9, em que o segredo de Pedro foi revelado, Ana emocionou-se e chorou numa conversa reveladora com Marisa. Esta manhã, Marisa contou a Pedro tudo o que a colega lhe disse e o concorrente não escondeu a indignação.

Marisa começou por explicar porque é que Ana estava a chorar nos seus braços.  «Diz que não consegue perceber. Que tem pena de mim. Diz que eu sou uma ótima pessoa, das melhores pessoas que ela já conheceu, e que não consegue aceitar a maneira como tu já me trataste aqui dentro. E disse que, por mais que tentemos explicar, as únicas imagens que ela tem é da maneira que tu me tratavas e que não faz parte dela aceitar que alguém trate assim alguém», referiu.

Sem hesitar, Marisa defendeu o marido: «E eu disse-lhe: "Ana, eu também o tratei assim e disse-lhe coisas que não gostava de ouvir". E ela disse-me: "Sim, Marisa. Mas está a custar-me. És mesmo boa pessoa e eu depois lá fora vou contar-te coisas que não te posso contar aqui dentro"».

Pedro expõe investidas de Ana: «Ela sabe muito bem...»

Pedro mostrou-se surpreendido com as revelações e Marisa prosseguiu: «Tu deves ter feito ou dito coisas aqui que ela não me quer contar. Já da outra vez ela me disse que há coisas que foram do jogo mas que fazem com que ela não confie em ti, que não és de confiança...»

«Eu não fiz nada, da minha parte estou tranquilo. Tenho a consciência tranquila que não fiz nada. Estamos num jogo e ela sabe muito bem porque é que eu fiz o que fiz», disse Pedro, referindo-se à missão que ele e Ana tiveram no início do programa, de terem de fingir que se estavam a apaixonar.

Pedro foi mais longe e revelou a Marisa que Ana até foi bastante insistente na missão e queria que os dois tivessem tentado melhor o sucesso daquele desafio. «Ela também dizia: "Estás muito encavacado, estás muito envergonhado... comigo estás à vontade, podemos fazer as coisas... eu não levo a mal". E eu é que lhe disse: "Eu não consigo fazer isso"», contou. 

«Ela estava ali a chorar com a Inês e disse-me que lá fora falávamos», terminou Marisa.

Veja aqui o vídeo do momento:

 

