Saiba tudo sobre a participante do Big Brother que ‘roubou’ o coração de André Lopes!

Esta quinta-feira, 5 de setembro, André Lopes, ex-concorrente do Big Brother esteve no «Dois às 10». Em conversa com Cláudio Ramos, André revelou que está apaixonado.

O Ex-concorrente contou como foi regressar à sua rotina e à vida profissional após o Big Brother. André Lopes falou ainda sobre a sua nova paixão.

«Já está a viver cá em Lisboa», revelou o ex-concorrente.

«No final deste mês vamos ter uma viagem», adiantou.

Recorde-se que a namorada de André Lopes é Andreia Lemos, ex-candidata a concorrente da mais recente edição do Reality Show. Andreia participou programa ‘A Escolha’, ao lado de Inês Morais.

Apesar de Andreia ter sido a concorrente escolhida para entrar, foi Inês Morais quem entrou na casa mais vigiada do país e, inclusive, venceu!

Relembre tudo sobre Andreia Lemos...

No Big Brother - A Escolha com Maria Botelho Moniz, conhecemos as duas primeiras candidatas a concorrentes da nova edição do Big Brother, a estrear no próximo domingo: Inês Morais e Andreia Lemos, duas amigas em confronto por um lugar no programa. Andreia Lemos acabou por ser a escolhida para passar àpróxima fase de seleção. Foi na sua VT de apresentação que Andreia deu nas vistas com afirmações fortes. Promete ter uma prestação marcante, tentando elevar o conteúdo do programa, sem medos, dado que hoje em dia, segundo a sua opinião, «as pessoas sentem-se muito ofendidas com tudo», por causa da cultura do cancelamento.

Recorde aqui o anúncio do namoro:

O personal trainer deixou ainda algumas sugestões para quem deseja começar a correr! Saiba tudo aqui: