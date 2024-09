Coração partido: André Silva sofreu um desgosto amoroso após o Big Brother! Saiba tudo aqui

Esta quinta-feira, 5 de setembro, André Silva, ex-concorrente do Big Brother esteve no «Dois às 10». Em conversa com Cláudio Ramos, André revelou que sofreu um desgosto amoroso após sair do Reality show.

O ex-concorrente começou por revelar que foi um «choque» adaptar-se à vida normal e fez um balanço dos últimos meses.

«O coração está bom?», questionou Cláudio Ramos.

«Está bom, sempre disponível!», revelou o ex-concorrente.

«O André passou mal, foi enganado…», interveio Margarida Castro.

«Foi um choque de realidade», confessou André.

O ex-concorrente confessa que foi «complicado» perceber as verdadeiras intenções das pessoas após a participação no programa.

Veja aqui: