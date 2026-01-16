Andrea Soares recorda cancro que enfrentou: «Fui operada. Cuspia sangue...»

Andrea Soares recordou um susto de saúde que apanhou há uns anos, quando foi diagnosticada com um linfoma. Durante uma conversa com Rui Freitas, a recruta da 1ª Companhia fez a revelação, depois de se mostrar preocupada com as suas cordas vocais devido à tosse que tem tido.

«Já tive um susto, para aí há 10 anos, faz 10 anos que eu fui operada… operada a um cancro, um linfoma», começou por contar.

Andrea Soares, ex-membro da girl band Non Stop, confessou que, desde a operação, nunca mais teve sinais do linfoma, mas está sempre em alerta. «Fizeram-me a operação, rasparam-me as duas cordas para não haver metástases de nada, depois foi para laboratório e veio o resultado que era um linfoma», disse ainda.

A cantora recordou que, antes do diagnóstico e de ser operada, ficava muitas vezes «muito rouca». «Entretanto, deixei passar, e dava um tumor mas era benigno e eu tinha que ir à faca mas estava com muitos espetáculos e então adiei (…), nunca na vida me passou pela cabeça que pudesse virar maligno. Era uma bola que batia na outra corda vocal e a outra corda vocal já estava com uma ferida, cuspia sangue volta e meia...», contou.

Pode ver tudo aqui: