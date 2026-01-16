Andrea Soares recorda cancro que enfrentou: «Fui operada. Cuspia sangue...»

Ao Minuto

Cristina Ferreira não se cala e dá resposta afiada a comentário maldoso de internauta

Há 1h e 59min
A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

Há 3h e 25min
Indireta? Após revelações de Zé sobre Liliana, Fábio «responde» com frase que está a dar que falar

Há 3h e 25min
Entre risos e timidez: Marcia Soares reage à mensagem pública que Francisco Monteiro lhe dedicou

Hoje às 14:15
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Hoje às 12:06
Mais ousada e sexy do que nunca! Jéssica Vieira mostra as curvas em body muito reduzido

Hoje às 12:04
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura
Hoje às 12:00
O novo projeto profissional de Márcia Soares que promete apaixonar
Hoje às 11:13
Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Hoje às 10:37
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Hoje às 09:57
A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado

Hoje às 09:14
Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Hoje às 08:49
Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:34
Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Hoje às 08:11
Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Ontem às 22:53
Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

Ontem às 19:41
Namorada de Maycon tatua objeto que o ex-concorrente trazia sempre consigo

Ontem às 18:39
Namorada de Maycon quebra o silêncio após onda de ódio. E as palavras escritas emocionam qualquer um

Andrea Soares recorda cancro que enfrentou: «Fui operada. Cuspia sangue...» - TVI

Andrea Soares recorda cancro que enfrentou: «Fui operada. Cuspia sangue...»

Andrea Soares fala abertamente sobre o linfoma que lhe foi diagnosticado há 10 anos.

Andrea Soares recordou um susto de saúde que apanhou há uns anos, quando foi diagnosticada com um linfoma. Durante uma conversa com Rui Freitas, a recruta da 1ª Companhia fez a revelação, depois de se mostrar preocupada com as suas cordas vocais devido à tosse que tem tido.

«Já tive um susto, para aí há 10 anos, faz 10 anos que eu fui operada… operada a um cancro, um linfoma», começou por contar.

Andrea Soares, ex-membro da girl band Non Stop, confessou que, desde a operação, nunca mais teve sinais do linfoma, mas está sempre em alerta. «Fizeram-me a operação, rasparam-me as duas cordas para não haver metástases de nada, depois foi para laboratório e veio o resultado que era um linfoma», disse ainda.

A cantora recordou que, antes do diagnóstico e de ser operada, ficava muitas vezes «muito rouca». «Entretanto, deixei passar, e dava um tumor mas era benigno e eu tinha que ir à faca mas estava com muitos espetáculos e então adiei (…), nunca na vida me passou pela cabeça que pudesse virar maligno. Era uma bola que batia na outra corda vocal e a outra corda vocal já estava com uma ferida, cuspia sangue volta e meia...», contou.

Pode ver tudo aqui:

