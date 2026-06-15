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Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...» - TVI

Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

  • Big Brother
  • Ontem às 14:26

Anuska Marques viveu um momento de susto durante um passeio com a sua cadela, depois de ter sido surpreendida por um cão solto, situação que a levou a relatar o sucedido e a mostrar uma imagem surpreendente do ferimento.

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A ex-concorrente do Big Brother - Duplo Impacto, Anuska Marques, viveu um verdadeiro susto durante um passeio com a sua cadela, Luna. Nas redes sociais, a irmã de Iury partilhou todos os pormenores do momento que viveu, após um incidente inesperado com um cão que se encontrava solto.

No relato feito no Instagram, Anuska revelou que acabou mesmo por ser atacada, deixando um apelo aos donos de animais para que cumpram as regras de segurança: «Fui passear a minha Luna e acabei por ser atacada por um cão que estava solto. É pedir muito que os cães andem com trela para evitar este tipo de situações? A minha sorte é que estava acompanhada e ajudaram-me, caso contrário, podia ter sido bem pior!», desabafou.

A influenciadora explicou ainda que o episódio ocorreu em Oliveira do Bairro, mas garantiu que este não foi um caso isolado, recordando um incidente recente envolvendo outro animal: «Isto foi em Oliveira do Bairro, mas já anteontem atacaram a Snowy em Sintra», acrescentou Anuska.

Veja a imagem do ferimento.

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