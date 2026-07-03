Rivalidades à parte! Ex-concorrentes juntam-se para apoiar a Seleção: e há encontros improváveis

Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens

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Apesar de o reality show já ter terminado, as amizades construídas dentro da casa continuam bem presentes. Para acompanhar mais um jogo de Portugal, vários antigos participantes do Secret Story 10 e do Secret Story – Desafio Final organizaram encontros em diferentes pontos do país, partilhando depois vários momentos nas redes sociais.

No Porto, Ariana Miranda, Diogo Maia, Luzia, Ana Sousa, Norberto e Diogo Afonso reuniram-se para assistir ao encontro, num ambiente de grande animação e apoio à Seleção Nacional. Já em Portimão, Jéssica Jeremias e Sara Jesus também viveram juntas a emoção da partida, mostrando que a ligação criada no programa continua bem viva.

As imagens divulgadas nas redes sociais rapidamente chamaram a atenção dos fãs, que não deixaram de destacar a cumplicidade entre os antigos concorrentes. Entre reencontros, boa disposição e muito apoio a Portugal, ficou claro que os laços criados durante o programa continuam a resistir ao tempo, mesmo depois de terminada a aventura televisiva.