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Ariana deixa aviso 'explosivo' sobre Eva e Diogo: «O Tiago pode ser a nova Ariana»

  • Secret Story
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Ariana acha que Tiago pode ser «usado» para jogo por Eva e Diogo, assim como ela foi até certo ponto. Veja as declarações da ex-concorrente do Secret Story 10.

Ariana concedeu a primeira entrevista depois de ter sido expulsa do Secret Story 10 e fez uma confissão surpreendente sobre a relação de proximidade que Eva e Tiago têm neste momento.

Durante uma conversa franca, no matutino da TVI, Cristina Ferreira quis perceber como é que Ariana se sentiu ao ouvir Diogo dizer que "não têm nada" um com o outro. «Doeu. Porque já tínhamos conversado sobre isto, só íamos saber se ia avançar ou não cá fora, mas ele dizer que não tínhamos nada, magoa porque realmente não acho que não fosse nada, senão não dormíamos juntos», referiu.

Ariana sentiu que o amigo especial se afastou dela nos últimos tempos, e não sabe se não será pela proximidade entre Eva e Tiago. «Acho que foi mais esta semana. Senti um bocadinho quando eles começaram a reaproximar-se. Eu achei que poderia continuar a ser jogo. O Tiago pode ser uma nova Ariana, creio que sim. Eu saindo, o Diogo não tem com o que jogar, e a Eva tem o Tiago. Mesmo ela dizendo que tem o coração fechado, acho que o Tiago a defende de todas as balas», defendeu.

«O Diogo dá esperanças à Eva»: A confissão surpreendente de Ariana

A agora ex-concorrente garantiu ainda que o amigo especial «dá esperanças» à ex-namorada. A confissão foi feita depois de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira questionarem Ariana sobre o facto de Diogo ter pagado para ver o confessionário privado entre Eva e Tiago. «Eu também paguei para ver o deles...», começou por dizer, entre risos. E prosseguiu: «Eu acho que o Diogo dá esperanças à Eva, acho que ela está com muitas esperanças. Ela diz que não quer voltar para ele, mas...»

Sem papas na língua, Ariana reforçou que Diogo tem quota parte de culpa por Eva continuar a sentir que pode haver futuro entre eles os dois. «O Diogo não cortou de raiz. Ele sempre disse que ia estar lá para ela, que queria que ela ganhasse... por isso ele não cortou com ela de raiz», assumiu.

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