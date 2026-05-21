Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

A ferver! Confronto entre Marcia e Ariana em direto dá que falar: «Vamos comparar mãozinhas?»

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Hotel a dois e um futuro em aberto. Ariana tem novas declarações que envolvem Diogo e Eva: «Agora é que...»

Diogo Maia e Ariana Miranda apaixonaram-se dentro do Secret Story 10 e viveram um romance conturbado dentro da casa, uma vez que o concorrente entrou para a casa mais vigiada do País com namorada, Eva Pais. O relacionamento terminou e, longe das câmaras, Diogo e Ariana estão cada vez mais próximos. Os dois ainda não assumiram oficialmente uma relação, mas há um detalhe que está a dar que falar.

No Instagram, os dois decidiram criar um destaque nas respetivas páginas pessoais onde partilham as fotos românticas que têm juntos. O destaque tem na descrição um emoji de um coração vermelho, que simboliza o amor que os une.

Apesar de ainda não terem assumido publicamente a relação, este detalhe comprova que os dois estão mais próximos do que nunca e que, provavelmente, já namoram.

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