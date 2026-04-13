Diogo «dá esperanças» a Eva? A revelação bombástica que Ariana fez em direto: «Diz que não quer voltar, mas...»

Ariana foi a concorrente expulsa do Secret Story 10 na gala deste domingo, 12 de abril. Hoje, a agora ex-concorrente esteve no Dois às 10 a falar sobre a experiência e não deixou nada por dizer sobre o triângulo amoroso com Eva e Diogo. Aliás, vai mais longe e garante que o amigo especial «dá esperanças» à ex-namorada.

A confissão foi feita depois de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira questionarem Ariana sobre o facto de Diogo ter pagado para ver o confessionário privado entre Eva e Tiago. «Eu também paguei para ver o deles...», começou por dizer, entre risos. E prosseguiu: «Eu acho que o Diogo dá esperanças à Eva, acho que ela está com muitas esperanças. Ela diz que não quer voltar para ele, mas...»

Sem papas na língua, Ariana reforçou que Diogo tem quota parte de culpa por Eva continuar a sentir que pode haver futuro entre eles os dois. «O Diogo não cortou de raiz. Ele sempre disse que ia estar lá para ela, que queria que ela ganhasse... por isso ele não cortou com ela de raiz», assumiu.

Ariana comenta afastamento de Diogo: «O Tiago pode ser uma nova Ariana...»

Na mesma conversa, Cristina Ferreira quis perceber como é que Ariana se sentiu ao ouvir Diogo dizer que "não têm nada" um com o outro. «Doeu. Porque já tínhamos conversado sobre isto, só íamos saber se ia avançar ou não cá fora, mas ele dizer que não tínhamos nada, magoa porque realmente não acho que não fosse nada, senão não dormíamos juntos», referiu.

Ariana sentiu que o amigo especial se afastou dela nos últimos tempos, e não sabe se não será pela proximidade entre Eva e Tiago. «Acho que foi mais esta semana. Senti um bocadinho quando eles começaram a reaproximar-se. Eu achei que poderia continuar a ser jogo. O Tiago pode ser uma nova Ariana, creio que sim. Eu saindo, o Diogo não tem com o que jogar, e a Eva tem o Tiago. Mesmo ela dizendo que tem o coração fechado, acho que o Tiago a defende de todas as balas», defendeu.

«A situação não foi criada por mim»: Ariana responsabiliza Diogo e Eva

Depois de ter sido descoberto o segredo de Eva - «namoro há cinco anos com um concorrente da casa» -, Ariana tomou a decisão de continuar com Diogo. A concorrente foi duramente criticada, dentro e fora da casa, e explicou agora porque decidiu tomar essa decisão: «Eu segui o meu coração. Se eu dissesse para ele se afastar, ia estar a mentir-me a mim própria. Eu não queria mentir-me a mim própria.»

Ariana confessou ainda que ficava incomodada quando se apercebia que Eva estava a chorar por causa da relação dela com Diogo, mas também assumiu que não se sentia responsável por essa situação.

«Deixava-me triste, sim. Mas a situação não foi criada por mim, foi uma jogada deles desde início e se ela deu permissão para ele beijar outra pessoa, então está a pôr a cartada na mesa de que ele pode apaixonar-se por outra pessoa jogando assim. Eu pensaria assim. Se eu fosse a Eva, nunca tinha entrado com essa possibilidade. Nunca. Nós não mandamos no nosso coração. Eu pensaria logo nisso. Pode estar comigo há cinco ou dez anos, mas pode surgir sentimento», completou.