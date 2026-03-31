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Diogo vê imagens e garante que não quer ter uma relação com Ariana - TVI

Diogo vê imagens e garante que não quer ter uma relação com Ariana

  • Secret Story
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No Especial do Secret Story 10, Diogo assistiu a imagens das suas últimas horas dentro da casa e reagiu à polémica com Eva e Ariana, admitindo o impacto de ver a ex-namorada magoada e explicando a decisão de se afastar da concorrente.

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No Especial do Secret Story 10 com Cristina Ferreira, Diogo foi confrontado com imagens das suas últimas horas dentro da casa, num momento marcado por tensão e emoções fortes. As imagens exibidas mostraram vários episódios que envolveram diretamente Eva e Ariana, duas das protagonistas da polémica que tem dominado os últimos dias do reality show.

A apresentadora fez questão de fazer perguntas diretas e esclarecer tudo: «Não imagina um namoro entre si e a Ariana?», já Diogo respondeu sem qualquer tipo de problema: «Neste momento não Cristina».

Recorde-se que Diogo e Eva entraram no programa como casal, embora com segredos diferentes. O concorrente tinha como missão guardar o segredo de que “a minha namorada está na casa”, enquanto Eva escondia que “namoro há cinco anos com um concorrente da casa”. Antes de entrarem no jogo, os dois tinham definido uma estratégia: poderiam aproximar-se de outros participantes como forma de avançar no jogo, algo que apenas o público sabia.

Contudo, o plano acabou por ganhar contornos inesperados. Ao longo das primeiras semanas, Diogo aproximou-se de Ariana. O que começou como uma amizade evoluiu para uma relação mais próxima, deixando Eva visivelmente desconfortável. Ariana, por sua vez, garantiu que desconhecia totalmente a relação entre os dois até ao momento em que o segredo foi revelado, reagindo em lágrimas ao descobrir a verdade.

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