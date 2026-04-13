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Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo - TVI

Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo

  • Secret Story
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Depois de assistir a tudo o que se passou dentro do Secret Story 10, Ariana toma uma decisão sobre o futuro com Diogo fora da casa mais vigiada do País.

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Ariana falou abertamente sobre o que sente por Diogo e já tomou uma decisão sobre o futuro com o amigo especial. A revelação foi feita durante a entrevista que a ex-concorrente do Secret Story 10 concedeu no Dois às 10, depois de ter sido expulsa neste domingo. 

«Quero conversar com ele cá fora. Lá dentro não podemos dizer tudo o que queremos. Quero ter uma conversa, se o quero para a minha vida? Não sei, vou ver. Há coisas que não esclarecemos lá dentro e eu preciso de esclarecer», disse Ariana, sem tabus.

A jovem adiantou ainda que sente que Diogo sempre «defendeu» mais Eva do que Ariana: «Eu sinto que ele sempre tentou defender mais a Eva. Porque ele efetivamente mentia-lhe quando dizia que não acontecia nada entre nós.»

Questionada sobre se acha que Diogo vai querer falar primeiro com ela ou com Eva depois de sair da casa, Ariana reagiu: «Se ele sair primeiro, é a mim. Se saírem ao mesmo tempo... não sei. Não tenho medo de ser rejeitada, já o fui...»

«Eu nunca senti que fosse uma disputa com a Eva. Quando eu me ri dela a espreitar a cama, eu ria-me dela ou de outra pessoa qualquer. Ri-me da situação, dos ciúmes. Eu não o faria», completou.

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