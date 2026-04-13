Depois de ser expulsa do Secret Story, Ariana recebe «colo» de ex-concorrente inesperado: «Apesar de tudo...»

Ao Minuto

Há 36 min
Estratégia de pé? Há quem acredite que Diogo e Eva continuam a jogar para "dividir o prémio": «No final e ela dá-lhe metade porque ajudou»

Estratégia de pé? Há quem acredite que Diogo e Eva continuam a jogar para "dividir o prémio": «No final e ela dá-lhe metade porque ajudou»

Há 36 min
Ana ainda não sabe, mas atingiu um marco importante fora do Secret Story 10: e está prestes a "conquistar" outro

Ana ainda não sabe, mas atingiu um marco importante fora do Secret Story 10: e está prestes a "conquistar" outro

Há 37 min
Após berraria de Ana, Sara desata: «Fala baixo pá»
04:23

Após berraria de Ana, Sara desata: «Fala baixo pá»

Há 51 min
Sara expõe palavras de Ana em relação a Eva e o caos instala-se: «Foi agora mesmo»
05:27

Sara expõe palavras de Ana em relação a Eva e o caos instala-se: «Foi agora mesmo»

Há 53 min
Hugo mostra-se magoado com Eva e a concorrente responde à letra: «Sinto que não é grata»
06:47

Hugo mostra-se magoado com Eva e a concorrente responde à letra: «Sinto que não é grata»

Há 54 min
Imperdível: Este é o balanço de Jéssica sobre a sua liderança
04:50

Imperdível: Este é o balanço de Jéssica sobre a sua liderança

Há 57 min
Emigrada e com dois empregos. Revelados novos detalhes sobre a vida de Soraia Moreira

Emigrada e com dois empregos. Revelados novos detalhes sobre a vida de Soraia Moreira

Há 1h e 14min
Diogo paga para ver confessionário de Eva e Tiago, mas acaba com cara de poucos amigos: Saiba os motivos

Diogo paga para ver confessionário de Eva e Tiago, mas acaba com cara de poucos amigos: Saiba os motivos

Há 1h e 32min
Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo

Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo

Há 2h e 42min
Ariana deixa aviso 'explosivo' sobre Eva e Diogo: «O Tiago pode ser a nova Ariana»

Ariana deixa aviso 'explosivo' sobre Eva e Diogo: «O Tiago pode ser a nova Ariana»

Há 3h e 4min
Hilariante. Ricardo João não poupa os elogios a Ana e usa metáfora de peso
02:13

Hilariante. Ricardo João não poupa os elogios a Ana e usa metáfora de peso

Há 3h e 36min
Ana, Jéssica e Sara ensaiam estratégia para evitar que esta concorrente se torna Guia da Semana
09:00

Ana, Jéssica e Sara ensaiam estratégia para evitar que esta concorrente se torna Guia da Semana

Há 3h e 45min
Ricardo João e Ana protagonizam momento hilariante. O motivo é inusitado
03:39

Ricardo João e Ana protagonizam momento hilariante. O motivo é inusitado

Hoje às 12:25
A primeira entrevista de Ariana após ser expulsa do Secret Story - Veja a conversa completa
33:49

A primeira entrevista de Ariana após ser expulsa do Secret Story - Veja a conversa completa

Hoje às 12:24
Diogo «dá esperanças» a Eva? A revelação bombástica que Ariana fez em direto: «Diz que não quer voltar, mas...»

Diogo «dá esperanças» a Eva? A revelação bombástica que Ariana fez em direto: «Diz que não quer voltar, mas...»

Hoje às 12:24
Tenso. Diogo revê a estratégia que fez e Eva não cala a revolta: «Foste com muita sede ao pote»
05:21

Tenso. Diogo revê a estratégia que fez e Eva não cala a revolta: «Foste com muita sede ao pote»

Hoje às 12:19
Tenso. Em frente a Eva, Liliana «encosta» Diogo à parede em relação a Ariana
04:33

Tenso. Em frente a Eva, Liliana «encosta» Diogo à parede em relação a Ariana

Hoje às 12:14
Diogo orgulhoso do jogo que fez? «Se não fosse tudo isto que aconteceu...»
04:13

Diogo orgulhoso do jogo que fez? «Se não fosse tudo isto que aconteceu...»

Acompanhe ao minuto
Depois de ser expulsa do Secret Story, Ariana recebe «colo» de ex-concorrente inesperado: «Apesar de tudo...» - TVI

Depois de ser expulsa do Secret Story, Ariana recebe «colo» de ex-concorrente inesperado: «Apesar de tudo...»

  • Secret Story
  • Hoje às 10:10

Ariana abandonou a casa do Secret Story 10 este domingo e recebeu o apoio surpreendente de um ex-concorrente. Veja tudo.

Relacionados

Depois de ter sido expulsa do Secret Story 10, Ariana recebeu «colo» de um ex-concorrente muito inesperado. Nas redes sociais, Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother 2024 decidiu declarar-se publicamente à jovem. 

Através das stories do Instagram, o empresário partilhou uma fotografia em que surge ao lado de Ariana, em clima de grande cumplicidade.

«Apesar de tudo o que aconteceu, estou aqui para ti, sempre!», começou por escrever. 

E prosseguiu: «Aquilo lá dentro é só um jogo, com regras, pressão e momentos que nem sempre mostram quem realmente somos. Cá fora, a vida é real, as pessoas são reais e isso é o que importa.»

«Os amigos não se abandonam, seja em que circunstância for», terminou.

Pode ver tudo aqui:

Ariana emite comunicado após expulsão do Secret Story. E deixa um recado implacável

Ariana foi a concorrente expulsa do Secret Story 10 na gala deste domingo, 12 de abril. Chegada a estúdio, a jovem quebrou o silêncio sobre a sua expulsão, mas foi horas depois que emitiu um comunicado a fazer um pedido especial.

«Hoje termina um capítulo muito intenso, mas começa o mais importante: a vida cá fora. Queremos agradecer a todas as pessoas que acompanharam, apoiaram e estiveram desse lado ao longo desta jornada. Cada mensagem positiva fez diferença. Nem tudo o que se vê na televisão define alguém na totalidade. A vida real acontece aqui fora, longe das câmaras, e é aqui que tudo continua», começou por escrever.

No mesmo texto, divulgado nas redes sociais, a equipa de Ariana pediu algum respeito e consideração agora que a jovem está cá fora, uma vez que a mesma tem sido alvo de duras críticas e ofensas devido à relação que manteve com Diogo, depois de este terminar o namoro com Eva.

«Pedimos de coração que escolhem ser gentis. Obrigada a quem continua por aqui. Agora é tempo de cuidar, respeitar, proteger. Voltaremos em breve», findaram.

Pode ver tudo aqui:

Ariana não deixa nada por dizer: «Segui o meu coração»

Ainda em estúdio, Cristina Ferreira quis saber se Ariana estava à espera de sair da casa mais vigiada do País. «Estava sim. No leque que estávamos, eu sempre disse que sentia que era eu que ia sair», garantiu.

Cristina Ferreira questionou ainda: «Tens algum medo de estar cá fora agora?». A agora ex-concorrente respondeu: «Não. Porque tudo o que fiz segui o meu coração, então tudo o que tiver que vir será bem-vindo.»

Percorra ainda a nossa galeria e veja todas as reações à expulsão de Ariana

Continue a ler

Relacionados

Ariana emite comunicado após expulsão do Secret Story. E deixa um recado implacável

Risos, palmas e felicidade. Foi assim que Eva reagiu à expulsão da rival Ariana

Diogo "dá para trás" a Ariana em conversa tensa e deixa-a cheia de dúvidas

«Estás-te a passar ou quê?»: Diogo sobe o tom a Ariana após mexerico que envolve Eva

Mais Vistos

Ariana emite comunicado após expulsão do Secret Story. E deixa um recado implacável

Hoje às 09:39
1

Depois de ser expulsa do Secret Story, Ariana recebe «colo» de ex-concorrente inesperado: «Apesar de tudo...»

Hoje às 10:10
2

Digno de meme! Em plena gala, irmã de Eva tem reação inédita ao confessionário com Tiago: e até o marido se «queixou»

Hoje às 11:12
3

Diogo «dá esperanças» a Eva? A revelação bombástica que Ariana fez em direto: «Diz que não quer voltar, mas...»

Hoje às 12:24
4
03:18

Ana "puxa" por Diogo em relação a Eva. O concorrente abre o coração e há respostas surpreendentes

Secret Story
Hoje às 11:16
5
05:21

Tenso. Diogo revê a estratégia que fez e Eva não cala a revolta: «Foste com muita sede ao pote»

Secret Story
Hoje às 12:24
6
02:00

Nada mudou! Após saída de Ariana, Eva volta a dormir com Tiago... e Diogo acorda sozinho

Secret Story
Hoje às 10:00
7
03:51

Sara «encosta» Diogo à parede sobre a saída de Ariana: «Sentes-te mais aliviado?»

Secret Story
Hoje às 11:00
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Família de Eva "aprova" Tiago. O gesto que não passou despercebido e que levou os fãs à loucura

Hoje às 10:33
05:04

Diogo e Ariana mais distantes do que nunca? Tentativa de aproximação da concorrente não corre como o esperado

Secret Story
10 abr, 13:47

Ariana emite comunicado após expulsão do Secret Story. E deixa um recado implacável

Hoje às 09:39
05:20

Realidade ou ficção? Concorrentes condenam atitude de Liliana

Secret Story
10 abr, 12:42

Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

Big Brother
10 abr, 16:13

Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

10 abr, 14:13

Depois de ser expulsa do Secret Story, Ariana recebe «colo» de ex-concorrente inesperado: «Apesar de tudo...»

Hoje às 10:10