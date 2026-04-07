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Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

  • Secret Story
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É uma ligação que poucos conhecem, mas que por conta da fama da atual concorrente tem dado muito que falar.

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Muito antes de dar que falar no pequeno ecrã, Ariana - concorrente do Secret Story 10 - já tinha uma ligação especial — e bastante pública — a uma figura bem conhecida do mundo do futebol. Trata-se de Filipe Augusto, antigo jogador brasileiro que passou, entre outros clubes, pelo FC Porto.

Fã assumida, Ariana chegou mesmo a criar uma página de Instagram dedicada ao atleta, onde partilhava regularmente mensagens de apoio, admiração e até declarações emocionadas. Os conteúdos, que não passaram despercebidos a quem os acompanhava, revelam a intensidade com que vivia esta admiração.

 

Numa das publicações mais marcantes, escreveu: “E passado 1 ano e 4 meses sem ter o seu abraço hoje foi aquele abraço mais sentido, mais chorado e mais sincero do mundo, obrigado por ter você na minha vida, você é a minha luz, adoro você 💙 (…) Te amo muitooo, e o sonho será concretizado”.

Noutra ocasião, por altura do aniversário do jogador, Ariana voltou a abrir o coração: “Muitos parabéns à melhor pessoa do mundo (…) posso não ser a melhor fã do mundo mas acredita sou das que mais te ama (…) nunca estarás sozinho (…) és o melhor do mundo e eu não me canso de o dizer (…)”.

 

As palavras não deixam margem para dúvidas: tratava-se de uma admiração profunda, vivida de forma intensa e sem reservas. As publicações eram frequentes e mostravam uma ligação emocional forte, que ia muito além de um simples apoio futebolístico.

Este “capítulo” menos conhecido da vida de Ariana está agora a despertar curiosidade, sobretudo entre os mais atentos, que recuperaram estas memórias digitais. Entre declarações apaixonadas e momentos partilhados, fica a prova de que, por trás da figura pública, existem histórias do passado que ajudam a compor quem é hoje.

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