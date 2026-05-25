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Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro   - TVI

Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro  

  • Secret Story
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Internet ao rubro: Ariana dá ataque de likes nas fotografias de Hugo. Qual será a reação de Diogo?

A relação de Ariana e Diogo Maia volta a estar no centro da polémica. Desta vez por causa de… likes no Instagram.

Nas últimas horas, a Internet ficou ao rubro depois de vários fãs terem reparado que Ariana terá deixado um verdadeiro “ataque de likes” em diversas fotografias de Hugo. 

A situação está a dar ainda mais que falar por acontecer numa altura particularmente delicada para Ariana. Recorde-se que a jovem esteve recentemente envolvida noutra polémica, depois de ter sido insultada e quase agredida à saída do combate de Diogo Maia.

Hugo está solteiro desde que abandonou a casa do “Secret Story 10” e não conseguiu reatar a relação com a pessoa que tinha deixado cá fora quando entrou no reality show.

Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais  

Ariana Miranda voltou a estar no centro das atenções depois de ter sido alvo de insultos e de se ter envolvido em momentos de tensão após o combate do amigo especial, Diogo Maia, contra um conhecido youtuber.

As imagens do momento começaram rapidamente a circular nas redes sociais e já se tornaram virais, gerando milhares de reações e comentários por parte dos internautas. Veja aqui. 

Segundo vários vídeos partilhados online, o ambiente aqueceu no final do combate, com Ariana Miranda a ser alegadamente insultada por algumas pessoas presentes. A situação acabou por gerar confrontos verbais e momentos de grande tensão, captados por vários telemóveis.

Os vídeos mostram trocas acesas de palavras e alguma confusão no local, enquanto várias pessoas tentavam perceber o que estava a acontecer. Nas redes sociais, as opiniões dividem-se: há quem critique a atitude dos envolvidos e quem saia em defesa do casal.

Comunicado de esclarecimento

Depois do sucedido, Ariana publicou alguns comunicados nas redes sociais a esclarecer o sucedido: «Eu fui apenas apoiar o Diogo na luta e, a partir do momento em que aconteceu o que aconteceu, muita gente aproveitou a situação para me atacar, provocar e chamar-me nomes desnecessários». 

«Muita coisa que está a circular na Internet mostra apenas reações minhas, mas não mostra tudo o que aconteceu antes. Em nenhum momento fui para lá com intenção de criar problemas ou provocar alguém. As minhas respostas foram exatamente isso: respostas às provocações e aos ataques que estava a receber», disse.

Ariana continuou: «Quem já passou por uma situação de pressão, rodeado de pessoas a insultar e a tentar provocar, sabe que nem sempre é fácil manter a calma o tempo todo. Ainda assim, nunca houve intenção da minha parte de incentivar ódio ou confusão». 

«Só peço que parem de tirar conclusões baseadas em cortes e versões incompletas. Continuarei focada na minha vida, no meu trabalho e em manter a postura que sempre tive. Obrigada a quem me apoia e percebe que existe sempre mais do que aquilo que aparece na Internet», apelou. 

O casal, que ficou conhecido do grande público através do “Secret Story”, continua a manter uma forte presença nas redes sociais e a despertar atenção mediática, especialmente em momentos mais polémicos como este.

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