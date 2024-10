Bárbara Parada partilha concorrentes preferidos do Secret Story e não deixa nada por dizer

Francisco Monteiro: um novo desafio fora do mundo dos reality shows!

Flávia reage a todos os memes da sua participação no Secret Story: «Achei tendência, ou então caguei uma tosta»

Bárbara Parada recorreu à rede social 'tiktok' para dar a conhecer qual o seu 'top 10' de concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos. A ex-concorrente do Big Brother não deixou nada por dizer....

Foi no dia 12 de outubro que Bárbara Parada deixou claro aquilo que pensa sobre alguns dos novos habitantes da casa mais vigiada do país.

Eis o seu pódio e revelou os concorrentes preferidos da edição: «O meu 1 é a Margarida, 2 é o Diogo Alexandre e 3 a Daniela».

Leomarte Freire ficou fora do pódio mas tem um lugar no coração de Bárbara Parada: «Leo, essencial num reality-show, adoro. Super hiper mega carismático. Eu parto-me a rir com ele».