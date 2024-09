Bárbara Parada e Francisco Monteiro 'apanhados' juntos em dia de casamento. Veja aqui o registo

No instagram, Bárbara Parada partilhou o seu look para um casamento hoje, dia 28 de setembro. Momentos mais tarde, a ex-concorrente do Big Brother republicou uma fotografia tirada por uma fã, na qual surge ao lado do namorado Francisco Monteiro.

No registo, pode ler-se: «Ainda nem acredito que os vi pessoalmente, tão lindos». Ao que a nortenha respondeu: «Spoiler deste vestido lindo, já vos mostro».

Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumiram o namoro em junho deste ano. O casal de ex-concorrentes do Big Brother conheceu-se no «Desafio Final 2024» e acabou por se apaixonar fora da casa mais vigiada do País.

Desde então a relação dos dois tem sido muito comentada, até porque ambos a tornam pública com fotografias e manifestações de carinho.

Esta quinta-feira, Bárbara Parada partilhou, nos stories do Instagram, uma fotografia onde surge ao lado do namorado, Francisco Monteiro, mas também de Conceição Leite, uma estilista que costuma tratar dos visuais dos dois.

Já na passada segunda-feira, dia 23 de setembro, Francisco Monteiro marcou presença no ‘Última Hora’ e no ‘Diário’ do Secret Story – Casa dos Segredos. Bárbara Parada estava a assistir à emissão e não resistiu em elogiar o namorado.

No seu canal de divulgação do Instagram, Bárbara Parada comentou a polémica que envolve Diogo Alexandre. «Vocês sabem que eu aqui comento os reality shows portanto… Esperem, quero ver as próximas imagens, já vinha com bomba mas quero analisar melhor», começou por escrever.

«Vou tentar não me distrair com o comentador que está muito gatinho», brincou a ex-concorrente do Big Brother.

Bárbara Parada partilhou ainda a sua opinião sobre o tema, após ver as imagens completas: «Ok malta eu vinha com tudo defender o Diogo Alexandre mas não tinha visto estas imagens todas. Eu compreendo o ponto dele. Ele tenta ser engraçado, mas é só estranho.»