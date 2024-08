Bárbara Parada esclarece fim da relação com Francisco Monteiro: «Não foi pelo vídeos. Ele Não acabou comigo»

Inês Morais, vencedora do Big Brother, mostra-se implacável com Marie: «Fada das trevas»

Na manhã desta quinta-feira, dia 15 de agosto, Bárbara Parada esteve no programa “Dois às 10” para uma conversa intensa com Cláudio Ramos sobre o estado atual da sua vida. A certa altura, o apresentador acabou por confrontar a ex-concorrente com a alegada crise na relação com Francisco Monteiro. Bárbara não deixou nada por dizer...

Bárbara Parada começou por referir: «Sendo um casal conhecido acho que temos de criar uma bolha e sermos parceiros um do outro. Somos falados de manhã à noite de coisas completamente à toa que muitas vezes nem são verdade. As pessoas pensam e supõem coisas pelo que veem nas redes sociais, mas não tem nada a ver».

Sobre o fim do namoro, anunciado por Zaza durante as férias paradisíacas e divertidas de Bárbara Parada, a jovem revelou: «Acho que não precisávamos de ter exposto isso mas todos os casais passam fases melhores e piores, foi um dia que gerou tudo e não foi pelos motivos que as pessoas pensam».

O apresentador acabou por mencionar as faladas “férias polémicas” na República Dominicana, com amigos, e a ex-concorrente começou por contar que já tinha bilhete comprado desde que saiu do “Desafio Final”.

Sobre os vídeos, afirmou: «Eu não estava a contar mas não me arrependo de nada do que fiz. Acho que foi tudo natural, não fiz nada extraordinário. Quem não tem nada a esconder está à vontade. Sabendo o mundo em que estou podia ter tido mais cuidado mas eu sou assim não tenho nada a esconder».

«Voltaria a fazer. Se calhar podia ter tido mais cuidado em alguns vídeos no sentido das marcas porque se calhar fui um bocado demais no sentido da imagem, mas do respeito não», acrescentou ainda.

Bárbara Parada esclarece tudo sobre a crise na relação com Francisco Monteiro. Veja a conversa completa:

Francisco Monteiro surpreendeu a namorada e deixou um vídeo com uma mensagem muito especial.

Zaza declarou-se e Bárbara Parada retribuiu os “mimos”, com bonitas palavras: «É um traquina. É um menino traquina mas com o coração do tamanho do mundo. Ele é mesmo genuinamente boa pessoa. É uma coisa que me cativa muito»

A jovem acrescentou ainda: «Ele é uma pessoa muito intensa para todos os sentidos, ele atua mesmo pelo bem. Gosto muito disso, é uma pessoa com o coração gigante com os valores no sítio certo».

Veja aqui o momento: