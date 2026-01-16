Bárbara Parada esclarece fim do namoro com Francisco Monteiro: «Quem já passou por uma relação difícil...»

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Depois de ter negado os rumores de que teria um novo namorado, Bárbara Parada regressou às redes sociais para revelar que tem sido alvo de duras críticas após ter terminado o namoro com Francisco Monteiro. Por esse mesmo motivo, decidiu esclarecer o fim desta relação.

Indignada com as críticas de que tem sido alvo, Bárbara Parada emitiu um comunicado em que expõe essa mesma situação, e também deixa algumas indiretas ao ex-namorado.

«Nunca fui de justificar a minha vida pessoal, e continuo a achar que ninguém o deve fazer. Mas quando a mentira, a perseguição e o julgamento gratuito se tornam entretenimento público, há um limite que precisa de ser dito em voz alta», começou por escrever, num story que divulgou no Instagram.

Bárbara Parada revela que foi ela quem terminou o namoro com Francisco Monteiro

A influencer revela que foi ela quem tomou a decisão de terminar a relação e que têm sido dias difíceis para seguir em frente. «Fui eu que terminei uma relação. E quem já passou por uma relação difícil sabe que sair não significa que tudo fique fácil, muitas vezes é exatamente o contrário. Mesmo terminando, não foi simples continuar tranquila com a minha vida. Ainda assim, escolhi manter-me em silêncio durante muito tempo, na esperança de que a revolta e a frustração acabassem por acalmar e que tudo seguisse o seu caminho natural», referiu.

E prosseguiu: «Percebi agora que isso não aconteceu. Este é apenas um esclarecimento geral, feito com tranquilidade. Não procurei atenção, não fiz exposição, não transformei a minha vida num espetáculo. Limitei-me a existir e a seguir em frente.»

Foi então que a jovem nortenha começou a revelar as mensagens que tem recebido. «Sim, eu já podia estar a namorar. Isso não é um problema. O que me incomoda é o duplo critério. Quando um homem segue rapidamente com a sua vida, isso é visto como natural e até aplaudido. Quando é uma mulher a simplesmente existir, sem querer chamar a atenção, surgem rótulos, julgamentos e comentários ofensivos. Vivemos numa sociedade que fala muito de saúde mental quando acontecem tragédias, mas que no dia a dia normaliza perseguição, ataques e frases ditas em televisão como "continua no mesmo desporto, só agarra noutra raquete" ou "não é parada" , entre outras», descreveu.

Indireta para Francisco Monteiro?: «Quem devia estar em silêncio...»

Bárbara Parada pediu ainda que a sua família fosse respeitada: «Eu tenho família. Tenho pessoas que amo e que ouvem isto. Não me coloco no papel de vítima, pelo contrário, sou uma pessoa privilegiada. Mas também não sou de ferro e não quero normalizar coisas que não são normais. Sou uma pessoa prática, simples, odeio conflitos e dramas. Mas quando algo se torna excessivo, repetido e injusto, durante meses, cansa, sufoca e magoa.»

Por fim, a ex-concorrente do Big Brother aproveitou a deixa para, subtilmente, lançar uma indireta para o ar que será, provavelmente, dirigida a Francisco Monteiro, o seu ex-namorado.

«Nunca procurei comentadores, nunca mandei mensagens, nunca tentei influenciar narrativas nem prejudicar quem quer que seja. Quem devia estar em silêncio é quem ainda não aprendeu a lidar com um "não", em vez de seguir em frente com a própria vida. Se algum dia eu tiver de falar, não será por indiretas nas redes sociais nem em programas de televisão. Será pelos meios certos, com seriedade e responsabilidade. Continuarei a fazer exatamente o que sempre fiz: viver a minha vida com respeito, sem fazer mal a ninguém, e com dignidade mesmo quando isso incomoda», findou.

Pode ver tudo aqui: