Há 17 min
Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Há 52 min
Google destaca feito inédito da TVI com reality shows

Há 1h e 6min
Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Há 1h e 26min
Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir
Há 1h e 30min
Leandro ataca Pedro ‘sem dó nem piedade’: «Depois diz que não quer saber da relação dos outros»
Há 2h e 2min
Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores
Há 2h e 6min
Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
Há 2h e 9min
Ana atira tudo à cara de Liliana: «Queres ser a vítima, mas és tu que provocas»
Há 2h e 17min
Ana confronta Liliana após discussão com Bruna: «Tu não és vítima, Liliana»
Há 2h e 33min
Tenso! Liliana confessa a Fábio sentir-se atacada 'em manada' pelos colegas
Há 2h e 41min
Bruna atinge o limite com Liliana e dispara: «Ela está descompensada»
Há 2h e 48min
«Ela está mesmo sem noção»: Ana lança farpas afiadas a Liliana
Ontem às 22:52
Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna
Ontem às 22:43
«O teu segredo não faz de ti melhor ou pior pessoa»: Liliana 'dispara' para Bruna
Ontem às 22:40
Zé volta à baila e Marisa não tem filtros para Liliana: «É uma vergonha quando não te dá jeito!»
Ontem às 22:32
«Tu andas toda...!»: Marisa dá um berro a Liliana e a discussão estala em direto
Ontem às 22:19
«Ela estar a frisar que parece que tenho 68 anos...»: Marisa chora ao recordar palavras de Bruna
Ontem às 22:15
Marisa sentiu-se ridicularizada por Bruna? Em lágrimas, a concorrente confessa: «O que mais me magoou foi...»
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque - TVI

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

  • Secret Story
  • Ontem às 11:08

Os dois ex-concorrentes confirmaram hoje a separação, após rumores de que algo não estava bem.

O mundo dos reality-shows está em choque com a notícia da separação de mais um casal de ex-concorrentes, confirmada esta quinta-feira em direto num programa de televisão da TVI. 

Falamos de Bárbara Parada e Francisco Monteiro: depois de várias semanas sem uma declaração pública sobre o estado atual da relação, a jovem confirmou tudo e disse mesmo ter sido esta a melhor decisão que os dos tomaram. 

Tudo aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, no programa ‘Dois às 10’. A ex-concorrente enviou uma mensagem a Claudio Ramos com poucas palavras mas conclusivas.

Em direto o apresentador leu a mensagem: «Notícia de Última Hora! Bárbara Parada confirma a separação e diz: “Foi a melhor decisão e o respeito entre os dois irá manter-se sempre. Obrigado a todos".»

Desta forma, Bárbara Parada confirmou as especulações do público, que começaram após todas as fotografias do casal terem sido apagadas das redes sociais.

Um amor de altos e baixos

Recorde-se que Bárbara Parada e Francisco Monteiro anunciaram a relação oficialmente em junho de 2024, com um pedido de namoro feito numa sobremesa de um restaurante.

Desde aí que a relação foi sempre de altos e baixos, tendo já decidido seguir caminhos separados, mas que acabavam sempre por resultar numa reconciliação. Resta saber se agora será mesmo definitivo.  

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens desta história de amor, que chega agora ao fim. 

'Notícia de última hora': Bárbara Parada confirma separação de Francisco Monteiro

Bárbara Parada mostra novas fotos privadas com Francisco Monteiro: e há um detalhe que chama a atenção

