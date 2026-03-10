Ao Minuto

Há 2h e 28min
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Há 2h e 32min
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Há 2h e 33min
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Há 2h e 34min
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10
05:34

Há 2h e 41min
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Há 2h e 41min
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Há 2h e 42min
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»
02:43

Há 2h e 46min
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João
02:30

Há 2h e 47min
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
07:26

Há 2h e 54min
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
04:09

Há 3h e 0min
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»
04:17

Há 3h e 4min
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»
04:41

Há 3h e 7min
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 20:53
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
01:11

Ontem às 20:16
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
07:04

Ontem às 19:50
Estratégia de Eva pode passar por fingir que se apaixona por Diogo: «Não digo que nunca...»
02:37

Ontem às 19:47
Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»
02:09

Ontem às 19:43
Catarina dispara em todas as direções e o tema é a comida: «A mim não me faz diferença nenhuma...»
03:06

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro - TVI

«Eu tive só vergonha alheia»: Bárbara Parada e Guilherme Baptista comentam atitude de Francisco Monteiro

  • Secret Story
  • Ontem às 16:41
barbara parada, guilherme baptista e francisco monteiro

A presença de Bárbara Parada e Guilherme Baptista no The Leite Show, conduzido por Flávio Furtado, trouxe à conversa o mediático encontro no campo de padel com Francisco Monteiro. O novo casal falou sem filtros sobre o episódio.

Durante a participação no The Leite Show, apresentado por Flávio Furtado, Bárbara Parada e Guilherme Baptista abordaram o frente a frente no campo de padel com Francisco Monteiro, que tem dado que falar.

Logo no início da conversa, Guilherme Baptista fez questão de afastar qualquer animosidade. «Não tenho nada contra ninguém, muito menos contra ele porque não o conheço como pessoa», afirmou. Ainda assim, o atual namorado da ex-concorrente do Big Brother 2022 considerou que a presença de Francisco Monteiro no torneio acabou por gerar uma exposição mediática desnecessária.

Segundo explicou, o jogo não teve qualquer ligação a uma disputa amorosa, uma vez que esse capítulo já estava ultrapassado. «Agora, quando se tenta fazer todo o envolvimento de imprensa à volta de um jogo quando se inscreve num torneio para ir jogar contra mim, é o que é», acrescentou.

Quem também não escondeu a sua opinião foi Bárbara Parada. A ex-concorrente de reality shows admitiu ter ficado desconfortável com toda a situação e foi direta na forma como avaliou o momento: «Eu tive só vergonha alheia, mais nada. Eu acho que isso foi ridículo, que vergonha».

A jovem terminou com uma observação irónica sobre o alegado acaso deste encontro em campo. «Uma coincidência? Num torneio que só tinha duas duplas inscritas? Não acredito que tenha sido coincidência», rematou, deixando bem clara a sua posição sobre o episódio.

Veja a entrevista aqui

