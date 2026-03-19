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Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara - TVI

Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

  • Big Brother
  • Hoje às 14:37

Bárbara Parada e Guilherme Baptista embarcaram na primeira viagem de casal. E o destino é tão romântico que inspirou a jovem a declarar-se publicamente ao namorado.

Bárbara Parada e Guilherme Baptista estão a viver um romance em pleno e decidiram fazer a primeira viagem de casal. A ex-concorrente do Big Brother 2022 partilhou vários registos em que se mostrou na Ilha do Sal, em Cabo Verde, na companhia do namorado.

Numa das fotografias partilhadas, Bárbara Parada mostra o namorado, à porta do resort de luxo onde estão alojados. «Ele até desprevenido é perfeito», escreveu a jovem, na legenda da fotografia, declarando-se assim à sua cara-metade.

Pode ver aqui a fotografia em questão:

Percorra a nossa galeria e veja ainda as melhores fotos de Bárbara Parada que preparámos para si

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