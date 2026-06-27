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Bárbara Parada e Guilherme Baptista surpreendem tudo e todos com um grande passo na relação: «Se isto for um sonho, não me acordem» - TVI

Bárbara Parada e Guilherme Baptista surpreendem tudo e todos com um grande passo na relação: «Se isto for um sonho, não me acordem»

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Bárbara Parada e Guilherme Baptista estão a viver uma fase especialmente feliz da relação e decidiram partilhar com os seguidores uma conquista muito importante, a compra da primeira casa.

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O casal Bárbara Parada e Guilherme Baptista deu mais um passo significativo no namoro ao comprar a primeira casa em conjunto, uma novidade que a influenciadora revelou através das redes sociais.

A ex-concorrente de reality shows da TVI recorreu ao Instagram para mostrar alguns detalhes da nova habitação, partilhando a felicidade por ver concretizado um sonho que passa agora a ser vivido a dois.

Na publicação, Bárbara escreveu: «Comprámos a nossa primeira casa juntos», uma frase que rapidamente despertou a reação dos seguidores, que não esconderam a alegria pela conquista do casal. A influenciadora mostrou-se ainda bastante emocionada com este momento e acrescentou: «Se isto for um sonho, não me acordem, por favor», deixando transparecer o significado especial desta nova etapa.

A caixa de comentários encheu-se, pouco depois, de mensagens de carinho e felicitações, com muitos fãs a celebrarem este marco na vida de Bárbara Parada e Guilherme Baptista.

Veja a publicação.

 

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