Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Muito se tem falado sobre um alegado atrito entre Francisco Monteiro e o novo amor de Bárbara Parada. Cláudio Ramos quis pôr tudo em pratos limpos com um telefonema inédito em direto.

O novo amor de Bárbara Parada é o tema do momento e foi discutido nas Conversas de Café do Dois às 10 desta quinta-feira, 5 de fevereiro. Muito se tem falado sobre o facto de este romance ter gerado atritos com Francisco Monteiro e Cláudio Ramos quis pôr tudo em pratos limpos. 

A ex-concorrente do Big Brother 2022 tem uma relação com Guilherme Baptista, que recentemente se defrontou contra Francisco Monteiro num jogo de padel. Pouco depois, saiu a notícia de que o jovem teria deixado de dar aulas daquele desporto para não se cruzar com Zaza. 

Por isso, Cláudio Ramos decidiu ligar, em direto do matutino da TVI, para o clube de padel em questão para ter mais informações sobre o tema. «Queria saber se o Guilherme ainda trabalha aí», atirou.

«Não estou por dentro disso, estou cá há pouco tempo. Mas penso que não, disseram-me que ele já cá não está», responde-lhe o funcionário que atendeu a chamada. «Precisamos de saber se o Guilherme ainda está aí a treinar. Portanto volte a ligar-me», adiantou o apresentador, deixando o painel de comentadores do Dois às 10 estupefacto com o que acabava de acontecer.

Pode ver o momento aqui:

Na mesma conversa, Cláudio Ramos vai mais longe e afirma: «Eu gosto muito do Francisco Monteiro, mas ele sabe perfeitamente que, ao fazer isto, está à por lenha para se queimar. Está lá uma pessoa, ele vai inscrever-se para fazer aquela dupla, para quê?»

Adriano Silva Martins aproveitou a deixa para falar sobre uma entrevista recente que Guilherme Baptista terá dado, em que revelou que saiu do clube de padel porque quis.  «O Guilherme diz que foi embora pelo próprio pé, mas a informação que tenho é que ele foi dispensado», garantiu. 

«Eu o que sei é que foi ele que quis sair para evitar problemas...», adiantou Gonçalo Quinaz.

Foi então que Cláudio Ramos decidiu intervir e defender o novo namorado de Bárbara Parada. «O Guilherme está no sítio dele, a fazer o trabalho dele. Não foi o Guilherme que se foi inscrever para jogar com (o Francisco). O Francisco e a Bárbara acabaram mal e não foi a primeira vez que acabaram mal...», disse. 

Cláudio Ramos defende: «Eu tenho um grau de intimidade grande com a Bárbara»

Adriano Silva Martins frisou ainda que Cláudio Ramos não acreditou quando ele lhe disse que a Bárbara Parada tinha um novo namorado e, afinal, o romance está quase confirmado.

Sem papas na língua, Cláudio Ramos defendeu-se: «Eu tenho um grau de intimidade grande com a Bárbara. Quando falámos sobre isto, tu também me disseste que estavas a conhecer duas pessoas. E eu não posso afirmar que tu tens uma relação com elas, posso dizer que estás a conhecê-las. A informação que eu tinha, naquele momento, é que a Bárbara estava a conhecer uma pessoa.»

