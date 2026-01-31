Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Bárbara Parada apaixonada por Jogador de Pádel? Francisco Monteiro assume: «Sei de tudo desde o início»

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Bárbara Parada separou-se de Francisco Monteiro em dezembro passado e, nos últimos tempos, têm surgido rumores que dão conta de que a ex-concorrente do Big Brother estará novamente apaixonada. Agora, essas teorias ganharam força depois de a jovem ter partilhado um vídeo em que surge o homem que tem sido apontado como o seu novo amor.

A partilha foi feita no Tik Tok. Bárbara Parada mostrou imagens de vários momentos do seu dia a dia e Guilherme Baptista aparece em grande destaque.

«Acabei de sair da nutrição e vou buscar uma coisa. E o Guilherme veio fazer-me companhia. Que lindo! Obrigada», disse ainda a jovem.