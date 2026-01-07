Ao Minuto

Do Secret Story para A Quinta? Porcos de Leandro tormam-se "celebridades" e o resultado é hilariante

Há uma nova reviravolta sobre o caso de Maycon Douglas: «Não há namorada nenhuma»

Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral

«Alguém avise a Kina...»: Catarina Miranda faz ameaça polémica nas redes sociais

Sem filtros! Vânia Sá partilha vídeos do processo do parto. A sinceridade das imagens pode chocar

Vânia Sá mostra a realidade do processo do parto
Catarina Miranda destrói Kina: «Se a minha avó fosse para um programa daqueles, fazer aquelas figuras (…) Eu ia lá buscá-la»
«Ela está muito traumatizada»: Catarina Miranda lança farpas explosivas a Kina
“Namorada” de Maycon criticada após declaração de amor com fotos íntimas: «Fizeste-me voltar a acreditar»

Tem 25 anos e "arrasa" na Internet: Conheça a jovem que terá "roubado" o coração de Maycon Douglas

Há uma câmara a gravar o local onde o carro de Maycon caiu ao mar. E é possível “puxar as imagens atrás”

Documentário de Marie já tem data de estreia nos cinemas. E há um detalhe que está a dar que falar

Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal

Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério

Em local inesperado, Cristina Ferreira revela a "sorte" que teve com João Monteiro

Cristina Ferreira embarca em viagem romântica ao lado do namorado. As imagens que estão a dar que falar

Apresentador da TVI deixa seguidores em lágrimas com pergunta arrepiante após morte de Maycon Douglas

Melhor amiga de Maycon reage à trágica morte com palavras tocantes: «Peço a todos que...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada

Bárbara Parada apresentou aos fãs o novo membro da família, mas revela que apanhou um susto valente.

A família de Bárbara Parada aumentou! A ex-concorrente do Big Brother adotou uma cadelinha, Clarinha, no passado dia 27 de dezembro e, agora, decidiu apresentá-la aos fãs.

Numa partilha nas redes sociais, Bárbara explicou que não apresentou a sua nova bebé antes porque a cadelinha passou por alguns momentos muito difíceis. «Ela nasceu a 27 de novembro e fomos buscá-la a 27 de dezembro. Sei que ela devia ter estado mais tempo com a mãe, mas a mãe teve 14 cachorrinhos e não tinha leite para todos. Ela foi rejeitada e estava super magrinha», começou por contar.

Na primeira noite em casa da jovem, a cadelinha começou a preocupar os donos. «Ela tinha convulsões e espumava-se (...). No hospital veterinário, disseram que tinha poucas chances de sobreviver. Veio para casa e continuou a ter convulsões, então decidimos ir com ela ao veterinário onde costumamos ir», confidenciou.

«Disseram que podia ser défice de açúcar ou por não se alimentar bem há muito tempo. Deram-nos leitinho para cães bebés e ela tem estado super bem e a evoluir imenso», acrescentou.

Por esse mesmo motivo, Bárbara Parada deu um "cognome" à sua nova bebé, que se junta agora a Martim, o outro cão da influencer. «Clarinha, a Guerreira», foi assim que a jovem apresentou a nova amiguinha de quatro patas aos fãs.

Veja tudo aqui:

