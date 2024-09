Beatriz Prates esclarece relação com Diogo Marcelino: «Eu gostava de falar de uma coisa que se passou...»

Beatriz Prates entrou em chamada em direto no programa ‘TVI Extra’ desta quinta-feira, 12 de setembro, para esclarecer os mais recentes rumores que dizem respeito à sua ligação com Diogo Marcelino, desde que saíram do 'Dilema'.

Sobre a relação que nutre com o ex-concorrente, Beatriz Prates afirma: «Somos só amigos, como eu tenho dito sempre, somos mesmo só amigos».

Beatriz recordou a noite em que desistiu do ‘Dilema’ e que decidiu ir divertir-se com os amigos e ex-concorrentes Diogo Marcelino e Rafael Bailão: «Na noite que eu saí não fui só ter com o Diogo, eu fui ter com o Rafael e fui ter com três pessoas que ajudaram muito a minha mãe na minha ausência, que foi a mãe do Diogo, a irmã e o namorado do Rafael Bailão. Eu desloquei-me de minha casa, em Setúbal, quando a minha mãe foi dormir, para Sesimbra, a minha própria mãe disse para eu ir, que me ia fazer bem, e foi aquilo que eu fiz», afirmou.

Beatriz Prates fez um esclarecimento público: «Desde que eu saí, senti muito ódio por parte das pessoas porque eu sinto que aquilo que as pessoas queriam era que eu me entregasse à tristeza, que ficasse fechada num quarto a chorar, e não foi isso que eu fiz. Então como eu fui divertir-me e estar com pessoas que eu gosto, senti que as pessoas sentiram muito ódio e dirigiram muito ódio a mim».

«Obviamente que eu não iria fazer isso e aquilo que eu fiz ao sair do ‘Dilema’ foi divertir-me (...) Eu sinto que era isso que as pessoas queriam, que eu me fechasse em casa, eu e consequentemente a minha mãe, e que deixássemos de viver. Mas isso para mim não era opção, já fiz isso anteriormente em momentos difíceis da minha vida e acabei por me prejudicar», acrescentou ao tema.