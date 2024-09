Toy parte em defesa da filha Beatriz Prates após o Dilema: «Chama-se educação, cuidado e respeito»

Toy entrou em direto no programa ‘TVI Extra’ desta quinta-feira, 12 de setembro, e conversou com Flávio Furtado sobre a participação da filha, Beatriz Prates, no ‘Dilema'.

O cantor começou por abordar as críticas dos comentadores em relação à ex-concorrente: «Acho que uma coisa é comentar, outra coisa é julgar e outra coisa é influenciar (...) Não é preciso adjetivar», começou por dizer.

Neste sentido, Toy acrescentou: «Eu comentei Big Brother e nunca adjetivei ninguém. Muito menos usar substantivos coletivos como manada (...) E, portanto, eu acho que às vezes as pessoas têm que ser mais comedidas, a não ser que as pessoas lá em casa tratem assim a família. Se tratam assim a família lá em casa então tudo bem, portanto já estão habituados. Agora, eu acho que nós devemos falar das outras pessoas como falamos de nós e dos nossos, exatamente da mesma forma. Por isso chama-se educação, cuidado e respeito».

«Temos de ter algum cuidado com as palavras, temos de ter respeito pelas pessoas, é só isso. E a adjetivação é perfeitamente escusado porque nós não temos a certeza absoluta dos comportamentos e das atitudes de quem as está a ter em determinados momentos e por isso temos de ter algum cuidado com as palavras», continuou.

Mas, enfim, as atitudes e as palavras ficam para quem as pratica e para quem as faz e as pessoas têm suficientemente idade para saber exatamente aquilo que são a fazer e o que estão a dizer. Eu já disse o que tinha a dizer sobre isso e pouco mais tenho a acrescentar», rematou.