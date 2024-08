Beatriz Prates quebra o gelo e explica o 'motivo familiar' que levou à desistência: «A partir do momento em que a minha mãe não está bem, largo tudo»

Marido de Xana Carvalho reage a comentário de David Diamond sobre tema sensível para a concorrente do Dilema

Foi durante o Especial com Manuel Luís Goucha, que Beatriz Prates surpreendeu todos ao revelar que iria desistir do programa. E assim o fez... Durante o programa, Goucha anunciou ao início que a desistência seria 'por motivos familiares'.

No momento da verdade, Beatriz Prates revelou pouco por trás da desistência: «Eu tenho dito ao longo do programa que não há nada mais importante na minha vida do que a minha família (...) A minha família está em primeiro e eles precisam de mim».

Hoje, dia 16 de agosto, a ex-concorrente marcou presença no programa das manhãs «Dois às 10» para falar sobre a vida, o programa e a desistência.

Sobre a desistência...

«A minha família é mesmo aquilo que eu tenho de mais importante e nesse dia eu recebi a notícia de que a minha mãe já não estava bem psicologicamente por conta de tudo o que ouviu por parte dos comentadores. Era aquilo que eu mais temia quando entrei porque a minha mãe não escolheu esta exposição», começou por explicar.

A jovem revelou que, por este motivo, não hesitou e tomou a decisão de abandonar: «Ela não estava a lidar mesmo bem e quis ir para perto dela. Eu entendi que a minha mãe queria. Ela precisava de mim cá fora (...) A minha mãe é tudo para mim. Estar no reality show é um sonho, mas a partir do momento em que a minha mãe não está bem, largo tudo».

«Não fiquei com pena. Acho que tinha de ser assim»

Sobre desistir, Beatriz afirmou: «É um ato de coragem».

«Vi no olhar da minha mãe que ela estava aliviada porque ela estava cá fora»

Nas redes sociais, tem recebido mensagens negativas: «Muito ódio, mas eu lido bem. A minha preocupação é a minha mãe».

Beatriz revelou ainda ao motivo para entrar no programa e o sonho em ser atriz: «Além de filha do Toy, sou a Beatriz. Queria dar a conhecer a Beatriz».

A jovem explicou ainda tudo sobre o encontro que teve com Diogo Marcelino e Rafael Bailão na mesma noite em que desistiu do programa.

Sobre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino, Beatriz afirmou: «Não faz mal ter ciúmes. Eu também teria».

Os três estiveram juntos no bar de Diogo Marcelino, em Sesimbra, e Beatriz confessou que não sabe se Mafalda Diamond vai ter ciúmes quando souber: «Gerou muita polémica, não me pronunciei até então, levei com muitas críticas, para falar disto hoje», começou por dizer.

Neste sentido, Beatriz esclareceu tudo, tal como afirmou que iria fazer: «A primeira coisa que a minha mãe me diz no carro, assim que eu entro, e diz-me isto em lágrimas, é: ‘filha, se não fosse a mãe do Diogo, a irmã e o Igor, que é o namorado do Rafael Bailão, eu não sei o que seria de mim. Essas palavras têm muito peso».

«Essas três pessoas foram um grande apoio para a minha mãe, apoiaram-na muito, e portanto naquele momento, para além de eu gostar muito do Diogo e do Rafael, e por saber que eram pessoas que me iam entender», acrescentou.

A ex-concorrente do Dilema referiu ainda: «A minha mãe estava a falar com a mãe do Diogo e ela estava a dizer à minha mãe para irmos lá ao bar. Eu vi que a minha mãe precisava de descansar, tranquilizei a minha mãe e a minha mãe foi descansar em paz pela primeira vez em um mês».

«Aquilo que eu senti foi aquilo que eu fiz: fui ter com pessoas que eu gosto, fui ter com o Diogo e com o Rafael».

Sobre os familiares dos ex-concorrentes terem apoiado a mãe Daniela Correia: «Sentia que tinha de agradecer, porque a minha mãe é o meu bem mais precioso e saber que alguém teve esse cuidado para com ela enquanto eu estava fora foi muito forte para mim e eu quis ir dar um abraço e fui».