Beatriz Prates faz desabafo depois do Dilema terminar: «Foram muito mazinhas comigo»

No TVI Extra, com Flávio Furtado, Beatriz Prates, ex-concorrente do Dilema, falou em direto com o apresentador e com os comentadores em estúdio, no dia 12 de setembro de 2024, para contar como está a sua vida, depois de ter tomado a decisão de desistir do programa.

Beatriz aproveitou a oportunidade para falar de uma situação que a incomodou. Revelou ter sido alvo de críticas duras, depois de ter desistido do reality show. «As pessoas queriam que eu me entregasse à tristeza» começou por dizer a ex-concorrente, que foi muito falada por ter ido sair e estar com amigos, após a sua saída: «As pessoas foram muito mazinhas comigo».

Perceba tudo:

Diogo Marcelino também falou em direto para o programa, via chamada telefónica, para revelar tudo sobre como está a sua relação com Mafalda Diamond, depois de alguns rumores surgirem de terem sido apanhados juntos.

Ora veja:

Toy, pai de Beatriz Prates, também participou no TVI Extra do dia 12 de setembro de 2024, através de videochamada, para recordar a desistência da filha do Dilema, falando dos comentários que ouviu serem ditos sobre a mesma: «As pessoas têm de ser mais contidas».

Ora veja: