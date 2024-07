Rivalidade feminina? Beatriz Prates sente-se atacada por Mafalda Diamond: «Por mais que me custe se tiver de me afastar do Diogo eu afasto»

David Diamond irritado com Marie, durante uma discussão com Rosa Bela: «A sério estou a falar com ela!»

Na casa do Dilema, nem tudo é um paraíso…

Os dramas também fazem parte destes meses de verão cheios de dilemas. Hoje, estalou um novo conflito na casa de verão mais vigiada do país. No quarto laranja, as amigas Marie e Beatriz Prates falavam sobre Mafalda Diamond, até terem sido apanhadas pela colega… No fim, o assunto termina com Mafalda em lágrimas!

«Sinto-me mal por estar a incomodar alguém que eu gosto. Eu gosto muito da Mafalda. Ela nem sequer fala comigo e fala nas minhas costas (…) Manda farpinhas. A Diana diz que é insegurança», confidenciou Beatriz a Marie, enquanto desabafa com a amiga face às atitudes de Mafalda Diamond, que considera erradas.

«Vais anular a amizade com uma pessoa por causa da insegurança de outra (…) Não vais anular o teu carinho por uma pessoa, por causa de outra que não tem posse sobre essa pessoa (…) Só estás a ser carinhosa», atira Marie ao referir-se ao facto de que Mafalda e Diogo Marcelino não nutrem uma relação amorosa, pelo que a amiga não se deverá afastar do colega para satisfazer Mafalda.

«Por mais que me custe se tiver que me afastar do Diogo eu afasto-me porque não quero magoar ninguém», justifica-se.

«Não vais anular a amizade com um homem porque uma mulher tem ciúmes de algo que não existe (…) Eu também brinco muito com o Diogo e às vezes sou pior do que tu», responde Marie.

«Está-me a magoar. Houve uma coisa que eu me controlei mesmo para não chorar», revelou Beatriz Prates visivelmente emocionada.

A concorrente relembrou o dia em que foi salva e a forma como a reação de Mafalda Diamond a magoou: «Disse: Não te preocupes, tu tens o Toy. Como se eu não tivesse qualquer valor como pessoa e fosse apenas a filha do Toy (…) Eu já lhe expliquei o quão foi difícil ser a Beatriz e não a filha do Toy. Antes de filha do Toy, sou a Beatriz».

Veja aqui a conversa completa: