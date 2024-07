Beatriz Prates faz declaração de amor ao pai Toy: «Ele é a luz da minha vida, mesmo»

Cláudia Nayara deixa concorrentes em lágrimas com história de vida: «Fui internada com uma tuberculose, caiu-me tudo aos pés»

Manuel Luís Goucha emocionado com história de Bernardina Brito: «Sou muito solidário consigo porque já passei por uma fase idêntica»

No Dilema, após uma atividade, Nélson Lisboa contou, muito emocionado, mais pormenores sobre o seu passado, as dificuldades por que passou e a violência que testemunhou.

Esta partilha fez com que a Beatriz Prates também abrisse o livro da sua vida. Em lágrimas, a concorrente falou do sofrimento que viveu antes do aparecimento de Toy na sua vida e na da sua mãe, que também passou por muito. Beatriz considera o cantor como o seu verdadeiro pai: «Ele é a luz da minha vida, mesmo»

Também a Rosa Bela também desabou ao falar da sua vida, contando aos colegas o seu papel de cuidadora dos seus pais, que confessa que já aceitou.