Beatriz Prates recorda como o bullying por ser filha de Toy a marcou e confessa arrependimentos: «Nenhuma mãe merece ouvir isto»

Beatriz Prates decidiu desistir do Dilema por motivos familiares, devido aos comentários negativos nas redes sociais, que chegaram aos ouvidos dos pais da ex-concorrente.

Agora, dia 20 de agosto de 2024, teve oportunidade de ir ao programa Goucha, contar um pouco da sua história de vida e também fazer o balanço da sua experiência no Reality Show. Falou de uma fase complicada que viveu quando era mais jovem, em que foi vítima de bullying na escola, por ser filha do cantor Toy. Revelou que, no ambiente escolar, cantavam músicas de Toy em tom de provocação, tiravam-lhe fotografias para se rirem de si e da sua imagem.

Beatriz foi ainda mais a fundo nas suas memórias e recordou um dia que nunca vai esquecer, em que disse à mãe que não tinha muita vontade de viver: «Arrependo-me muito (...) Nenhuma mãe merece ouvir isto». A ex-concorrente optava sempre por sofrer sozinha, em silêncio, sem contar nada aos pais.

Veja o vídeo e conheça todo o relato:

Beatriz Prates esclarece também toda a relação com Diogo Marcelino, depois do Dilema.

Logo após a sua saída da casa, Beatriz Prates abraçou Diogo Marcelino em estúdio e isso não pasosu despercebido a Manuel Luís Goucha. Contudo, Beatriz esclarece que tudo não passa de uma bonita amizade.