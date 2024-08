Bernardina Brito protagoniza momento icónico e é confrontada por Manuel Luís Goucha: «Está com vergonha?». Veja tudo!

Nesta quarta-feira, 31 de julho, Manuel Luís Goucha apresentou mais uma emissão especial do «Dilema».

À conversa com os concorrentes, o apresentador decidiu mostrar imagens de um momento icónico, que aconteceu na casa, protagonizado por Bernardina Brito .

«Ontem no Abrigo, a Bernardina falou-me de uma cena com a máquina de lavar e eu confesso que ontem não acompanhei essas imagens mas fiquei com muita curiosidade então pedi à produção que me cedesse um pedacinho dessas imagens…», começou por dizer.

Perante o ar envergonhado de Bernardina Brito, Manuel Luís Goucha atirou: «Oh Bernardina! Está com vergonha? Bernardina no seu melhor, são apenas 30 segundos. Ora vejamos!».

Ao serem confrontados com as imagens de Bernardina sentada em cima da máquina de lavar a roupa, todos se riam: «Aqui se prova que a máquina de lavar roupa tem outros préstimos», engraçou Manuel Luís Goucha, entre risos.