Bernardina Brito revela o pior momento que passou na casa: «Não queria ficar com aquela imagem…»

Bernardina Brito, segunda classificada do Dilema, esteve esta manhã, 9 de setembro, à conversa com Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», onde fez um balanço do seu percurso na casa.

A finalista revelou que a entrada para o Dilema foi complicada devido à distância que a ‘separava’ dos filhos: «Ao início tive muita dificuldade, até à entrada da Claudia Nayara, de desligar o meu coração cá de fora. Estava sempre muito preocupada com os meninos (…) não conseguia desligar isso».

Cláudio Ramos elogiou: «Ficamos muito encantados com os miúdos. Eles são extraordinários, muito bem-educados. Quem os educa, digo-te uma coisa, não tens isto de te envergonhar dos teus filhos».

O apresentador ainda disse: «As pessoas não perceberam que esta Bernardina versão nova antes e depois não pode ser o que era de há 9 anos».

Bernardina Brito garantiu: «Tenho dois filhos, tenho uma casa para tomar conta, sinto que sou a âncora. Tenho responsabilidades. Antes vivia em casa da mãe e eu não tinha com o que me preocupar. A partir que eu tenho dois seres que coloquei no mundo, tudo o que faço, tenho de pensar se vou prejudicar a eles».

A nortenha revelou ainda qual foi o melhor e o pior momento que viveu na casa: «O melhor momento foi quando eles foram lá mas também foi o pior momento quando eles fecham a porta e a minha filha começa a chorar. Não queria ficar com aquela imagem de os ver a chorar».