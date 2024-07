Bernardina Brito chora inconsolável e revela: «Estou tão revoltada comigo própria»

Rivalidade feminina? Beatriz Prates sente-se atacada por Mafalda Diamond: «Por mais que me custe se tiver de me afastar do Diogo eu afasto»

No Dilema, Bernardina Brito chora desesperada e deixa os colegas da sua equipa preocupados. A concorrente reuniu-se com os colegas do reality show e bastante emocionada anunciou que tinha um comunicado a fazer. Mais tarde, no abrigo, chorou desesperada e afirmou: «Eu não estou para ser massacrada, nem sacrificada».

Saiba o que se passou...

No quarto, Bibi começou por agradecer aos colegas pelo esforço no dilema, que os impedia de usar as camas do quarto, e revelou o que a perturbava. No abrigo, desesperada, confessou enquanto chorava: «Eu encostei-me à cama numa conversa com a Xana (...) Eu prefiro ser sincera já e que eles fiquem já chateados comigo e até rancorosos e magoados (...) Estou tão revoltada comigo própria».

