A ferver! Daniela Ventura «ataca» Bernardina Brito e os gritos instalam-se: «Não sou como tu!». Saiba tudo

Na tarde desta segunda-feira, 19 de agosto, os ânimos exaltaram-se na casa do Dilema. Daniela Ventura e Bernardina Brito envolveram-se numa forte discussão.

Daniela Ventura começou por ‘defender’ a sua equipa: «A única diferença é que a vossa equipa, para subsistir, tem que denegrir na minha». Porém, Bernardina Brito não gostou do comentário e revoltou-se.

As duas começaram com provocações e acabou em gritos. Bernardina Brito começou por dizer: «Viste o programa? Deves ter reparado que a nossa equipa sempre se reuniu no quarto para definir estratégias, não fizemos isso agora só porque tu chegaste (…) Niella, comigo não, meu amor. Comigo não. Tu de venenosa tens muito mas para aqui não vens. Já sabes a minha opinião sobre ti. Não viste os extras? Tens que puxar atrás. Quando eu fui comentar o teu jogo».

Daniela Ventura ripostou: «Nem eu disse que foi». David Maurício também se junto à discussão, mas o foco continuou nas duas colegas. A ex-concorrente do “Big Brother 2024” recordou o momento em que Bernardina Brito e Ana Barbosa visitaram a casa na sua edição: «Não vim aqui para vos desestabilizar, não sou como tu e a Barbosa, isto não é o ‘Big Brother’».

Bernardina Brito, já revoltada, atirou: «Essas são acusações baixas. Viemos todos com o mesmo objetivo.».