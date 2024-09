Bernardina Brito esclarece situação entre o pai e David Diamond: «Foi defender a filha»

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Bernardina Brito aproveitou o momento para esclarecer os rumores que têm surgido nas redes sociais sobre uma suposta altercação entre o pai e David Diamond. Sobre isso, a segunda classificada começou por explicar: «Foi parabenizar o David e mostrou-lhe uma camisola que tinha as palavras que ele disse durante o programa».

Bernardina aprofunda ainda mais o assunto e vinca: «Estão a exagerar quando dizem que foi preciso seguranças para os separar». «Estava lá e não assisti a nada disso», acrescenta ainda. «A isso não ligo nada, sei que não fizemos nada de mal», deixa bem claro. «Foi um pai que ouviu muitas coisas da filha e foi lá defender a filha», concluiu.

Durante a conversa houve ainda tempo para uma retrospectiva do programa e uma análise da rivalidade entre Bernardina e David: «As palavras mais duras vieram da parte do David», diz Bernardina, confiante. Quando Manuel Luís Goucha brinca com.a convidada dizendo que a Bernardina de há alguns anos não reagiria da mesma forma, a ex-concorrente concorda: «Tenho a certeza que seria ofensiva com ele, na altura não tinha cuidado com as palavras». «Eu pensei: eu não acredito no que ele está a dizer, eu sou boa mãe, não sou mal educada», vincou ainda sobre a forma como lidou com as críticas e ataques do rival.

Já quanto às já habituais e polarizastes expressões mais fortes usadas pela “veterana dos realities, a própria justificou: «Sai-me um “alho, um bugalho”… eu acho que isso não é ser malcriado, ser malcriado é ofender o outro com vontade de o fazer, diminuir o outro». «Por mais que tenha mudado a nível de dizer algumas asneiras… é algo que vai viver comigo para sempre», deixa claro Bernardina antes de concluir com uma pequena brincadeira: «Só se me cozerem a boca».