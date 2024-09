Bernardina Brito sai em defesa de Daniela Santos em relação a David Diamond: «Ele chegou a tremer das pernas»

Bernardina Brito, segunda classificada do Dilema, esteve esta manhã, 9 de setembro, à conversa com Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», onde fez um balanço do seu percurso na casa.

Após assistir a imagens polémicas de David Diamond a criticar a postura de Bernardina Brito nas suas costas, a finalista comentou: «Eu sentia vergonha por tudo o que estava a ouvir. Não fazia sentido», começou por dizer.

Recorde-se que David Diamond e Bernardina Brito tiveram um forte conflito por David acusar a colega de fazer «danças eróticas». Bernardina Brito comentou: «Nunca foi danças eróticas, foi sim a liberdade de uma mulher que se acha bonita e que pode demonstrar isso dançando. Uma mulher que há dois anos estava com 117 quilos e se calhar neste momento se sente bonita (…) o facto de tocar na educação que eu poderia estar a dar aos meus filhos, a vergonha foi ainda maior, senti que não só pôs em causa a educação que eu estava a dar mas a educação que a minha mãe passou para mim e todas as pessoas, inclusive o meu marido e os meus sogros (…) Isto é uma forma de denegrir a minha imagem».

Cláudio Ramos questionou: «Quando ele te pede desculpa, tu acreditas?»

«Não. Mais tarde vim a comprovar que não foi real», garantiu a finalista.

«Achas que o David é assim no jogo e é assim cá fora ou achas que levou uma estratégia para vencer?», perguntou o apresentador.

«Até sexta eu achava que era só jogo. O David mesmo com o canal fechado, continua a ser provocativo, ofensivo. No domingo ele continua o mesmo comportamento. Eu a partir de sexta-feira comecei a ponderar que podia ser um bocado da personalidade dele, por isso até hoje não sei quem é o David e também não quero saber na verdade», garantiu a ex-concorrente.

«A verdade é que este jogo cá fora pode ter piada, mas lá dentro é massacrante», concluiu.

A finalista comentou ainda sobre a prova que David Diamond «boicotou»: «É aqui que eu digo que o David ultrapassa todos os limites. Houve uma parte do jogo em que ele ultrapassa os limites das pessoas».

«Quando ele vira a tua boia o que é que sentes?», questionou Cláudio Ramos.

«Eu naquele momento só me virei para a Daniela e disse ‘a sério que isto aconteceu? A sério que ele fez mesmo isto? Ele está a perder a noção toda, ele por jogo está a submeter-se por qualquer coisa’», garantiu Bernardina.

«Ele nem deixou que eu acabasse a prova. Eu aceitava se ele fosse lá fazer ondas, fosse tentar picar-me de outra maneira, mas atirar-me para fora da boia, foi o limite e tenho de confessar que fiquei um bocado enervadinha. Eu decidi transformar-me num panadinho e fui-me esfregar na caminha dele», continuou a nortenha.

Cláudio Ramos aproveitou para questionar ainda sobre a sua relação com Daniela Santos. Bernardina Brito garantiu: «Gosto muito da Daniela mesmo. Lá dentro foi um grande apoio e vou levá-la eternamente no meu coração (…) Nós tínhamos muitas conversas nossas e temos valores muito parecidos. No fim sabemos ouvir uma à outra».

Em relação aos conflitos de Daniela Santos com David Diamond, Bernardina Brito comentou: «Eu só senti ‘se calhar está a ser demais Daniela’. Eles estavam sempre a fazer muito barulho e estavam sempre a repetir as mesmas coisas. Gostei de ver a Daniela a pegar nas mesmas armas dele e a jogar com ele, foi a parte em que conseguimos ver o David enervadinho. Ele chegou a tremer das pernas».