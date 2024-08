David Diamond dá o braço a torcer e pede desculpa a Bernardina Brito! Saiba tudo aqui

Márcia Soares reage a surpresa do ‘Big’: «O homem que me ensinou a ser ainda mais mulher»

Após a gala do Dilema deste domingo, 26 de agosto, David Diamond e Bernardina Brito conversaram a sós e tentaram resolver alguns desentendimentos entre os dois.

Bernardina referiu a importância dos limites e segundo a sua opinião, têm sido ultrapassados por David. Bernardina assumiu que o nome dos filhos sempre foi o seu ponto fraco e que David Diamond tentou utilizá-los para destabilizá-la.

«Graças a isso, cheguei à conclusão de que sou uma grande mulher e consigo separar as coisas… Fiquei surpreendida como é que consegui fazer com que esta semana tu não me tirasses do sério», afirmou Bernardina.

Apesar da concorrente se ter sentido atacada, David indica que não foi a sua intenção e só está a explicar os factos, segundo a sua perspetiva.

«Depois até gritas para mim na cama. Foi a partir daí que eu disse: ‘acabou’. Quando tu gritaste e disseste assim: ‘tu és mentirosa’!», recordou Bernardina.

Os dois concorrentes tentaram esclarecer o que aconteceu e Bernardina acusou David de «meter toda a gente no mesmo saco» e «criar inimizades».

«Eu aqui só jogo, não faço mal às pessoas…», garantiu David.

«Eu tive situações muito complicadas», defendeu-se ainda.

O concorrente acabou por pedir desculpas à colega.