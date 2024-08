David Diamond pede desculpas a Bernardina Brito e os dois metem os «pontos nos i's»! Saiba tudo

As últimas semanas na casa do Dilema têm sido marcadas por vários confrontos entre alguns concorrentes, nomeadamente entre David Diamond e Bernardina Brito.

Após a gala deste domingo, David Diamond decidiu falar com Bernardina Brito e resolver os mal-entendidos: «Não tenho nada contra ti, nunca quero meter a tua família ao barulho, em nada, zero. E fiquei zangado, magoado também contigo, aquilo que fizeste com a Mafalda (…) houve mais ocasiões em que tu falaste da Mafalda e eu não gostei da forma como falaste em relação à minha pessoa».

«Modéstia à parte, tu tens coisas que não gostaste em mim e eu tenho coisas que não gostei em ti (…) Eu não toco nem no Pedro, nem nos teus filhos», garantiu.

Bernardina Brito retorquiu nesse momento: «Mas tocaste David. Indiretamente até na minha mãe tocaste. A partir do momento em que pões em causa a minha educação, a educação que estou a dar aos meus filhos (…) a minha mãe está sentada a ver isto, uma pessoa a dizer que a filha é mal educada e está a educar mal os filhos dela…».

Em lágrimas, a concorrente referiu: «A minha preocupação não foi dizer nada, não foi te atacar. Foi mandar uma mensagem à minha mãe a dizer ‘nunca duvides da mãe que foste para mim e do que me ensinaste que estou a ensinar aos meus filhos’. Não fiz alarido, não fiz nada, porque tocou-me mesmo».

«Por mais que a gente esteja em picardias temos de saber ter limites. Eu admiti sempre aqui, o que eu menos permitia era que tocassem nos meus filhos, é o meu ponto fraco. Eu percebi que eu sou uma grande mulher. Eu fiquei surpreendida como é que esta semana consegui com que tu não me tirasses do sério», continuou.

David Diamond esclareceu: «Conforme não tens de me pedir desculpa eu também não tenho de te pedir desculpas» , abrindo o coração: «Eu senti, não foi só de ti, já foi de muita gente. É um acumular de tudo isto e eras a última pessoa que eu achava que me faria isto».

«Não é para os teus filhos, não é para o teu marido nem para a tua família e acredita que eu aqui só jogo, não faço mal às pessoas. Tivemos mal entendidos, da minha parte desculpa» rematou, sem um pedido de desculpas de Bernardina Brito.