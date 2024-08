David Diamond questiona educação dos filhos de Bernardina Brito e a concorrente reage: «Sou a melhor mãe do mundo»

Bárbara Parada condena atitudes de Marie no Dilema: «Atitudes execráveis...»

Confronto aceso no Dilema! David Diamond põe em causa a educação dos filhos de Bernardina: «Não concordo, não compactuo...»

Esta quinta-feira, 22 de agosto, o ambiente aqueceu na casa do Dilema! Durante uma dinâmica, os concorrentes foram desafiados a dizer «quem tem a língua mais solta».

David Daimond manifestou, de forma indignada, o seu incómodo face à maneira como Bernardina Brito educa os seus filhos. «Os palavrões são simplesmente horríveis», opina o concorrente.

Bernardina manteve a calma e reagiu às acusações do colega: «Isto tem a ver com a mente porca», considerou Bernardina, criticando a forma de pensar de David Diamond.



No final, Bernardina, aproveitou a oportunidade para dirigir uma mensagem aos filhos, a concorrente disse que se sente orgulhosa deles e da educação que lhes passou e pediu-lhes desculpa.

Na Cozinha, Bernardina mostrou-se indignada com as acusações de David. «Posso ser muito má em muitas coisas, mas em ser mãe não sou», garantiu a concorrente.

Mais tarde, Bernardina Brito conversou sobre o sucedido no quarto com os colegas. A concorrente defendeu a educação que deu aos seus filhos e adianta que já percebeu que é o «alvo a abater» do David.