Filho de Bernardina Brito sobre jogo de David Diamond: «Começa a chatear as pessoas de um jeito que não dá para aguentar»

Na última gala do Dilema, Bernardina Brito viveu aquele que foi provavelmente, o momento mais feliz desde que entrou neste jogo: Teve oportunidade de reencontrar e abraçar os filhos, no jardim da casa.

Mais tarde, em estúdio, o repórter Sérgio Ferreira esteve à conversa com o marido de Bernardina e com os filhos, para saber como foi este momento tão especial.

Kévim, o filho mais velho, fruto da relação de «Bibi» com Tiago Ginga, também ex-concorrente da Casa dos Segredos e d'A Quinta, acabou por se pronunciar sobre o jogo de David Diamond, depois de ter visto a mãe a também ter confrontos com o pai de Mafalda. «Começa a chatear as pessoas de um jeito que não dá para aguentar», começou por dizer, acrescentando: «Não gosto muito dele, mas não tenho nada contra ele».

Ora veja:

(Re)veja aqui o momento emocionante em que Bernardina Brito abraça os filhos, dentro da casa do Dilema: