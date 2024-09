Bernardina Brito revela o que faria com o prémio final! Saiba aqui a resposta

Bernardina Brito, segunda classificada do Dilema, esteve esta manhã, 9 de setembro, à conversa com Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», onde fez um balanço do seu percurso na casa.

A dada altura, Cláudio Ramos questionou a Bernardina sobre o que é que faria com o cheque do prémio final: «O que é que tu fazias com os 50 mil euros?». «Era dar entrada para a nossa casa, era esse o meu objetivo», garantiu a finalista.

«Chegaste com a esperança de que podias vencer?», questionou ainda o apresentador. «Não. Eu achei mesmo que a meio do programa que o jogo era do David», disse Bernardina.

«O David foi muitas vezes a nomeações e foi sempre o primeiro salvo», concluiu.